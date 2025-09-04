CHP'den İstanbul İl Yönetimine Atanan 4 Kişi İçin Flaş Hamle

Cumhuriyet Halk Partisi, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

Son Güncelleme:
CHP'den İstanbul İl Yönetimine Atanan 4 Kişi İçin Flaş Hamle
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Çelik başkanlığındaki CHP İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına karar verilmesinin ardından geçici olarak göreve Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap gibi isimler atanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuş daha sonra ise Tekin'e savunma yapması için 15 günlük süre verilmişti.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz'Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz'Siyaset
Özgür Özel’den Kurultay Çıkışı: ‘İsterse CHP’ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz’Özgür Özel’den Kurultay Çıkışı: ‘İsterse CHP’ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz’Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Gürsel Tekin Kayyım
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Sona Erdi Cumhurbaşkanı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret
Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz' Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz'
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı Takımın Yeni Forveti Aboubakar
Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu Ve Yuvana Hoş Geldin
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar