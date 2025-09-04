CHP'de Kayyım ve Kurultay Tartışmaları Sürerken... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım

CHP'de kurultay ve kayyım tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP'de Kayyım ve Kurultay Tartışmaları Sürerken... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin ve beraberindeki isimlerin kayyım olarak atanmasının ardından tartışmalar alevlendi.

CHP'nin kurultay davasında da kayyım kararı çıkması beklenirken, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum.

Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."

