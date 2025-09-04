Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 17.00’de Ankara’daki konutunda bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın iki lideri arasındaki görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde başladı.

İki liderin son yüz yüze buluşması, 25 Ağustos 2025’te Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleşmişti.

MASADA NELER VAR?

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım ve durdurulan ilçe kongreleri yer alıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden alması, Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sarıyer’de ilçe kongrelerinin durdurulmasına yol açmıştı. Bu kararın siyasi yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin masasındaki kritik başlıklardan biri.

Ayrıca, liderlerin “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları, yeni anayasa sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Bahçeli’nin daha önce terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıları ve DEM Parti ile diyalog girişimleri de görüşmede ele alınabilecek konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı temasları ve terörle mücadele operasyonlarına dair Bahçeli’yi bilgilendireceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi