Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Ankara’daki konutunda bir araya geldi. İki liderin son görüşmesi 25 Ağustos’ta Ahlat’ta gerçekleşmişti. Bugünkü görüşmede masada CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası temasları ve 'Terörsüz Türkiye' süreci var.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 17.00’de Ankara’daki konutunda bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın iki lideri arasındaki görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Başladı - Resim : 1

İki liderin son yüz yüze buluşması, 25 Ağustos 2025’te Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Başladı - Resim : 2

MASADA NELER VAR?

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım ve durdurulan ilçe kongreleri yer alıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden alması, Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sarıyer’de ilçe kongrelerinin durdurulmasına yol açmıştı. Bu kararın siyasi yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin masasındaki kritik başlıklardan biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Ziyaret! Görüşme Başladı - Resim : 3

Ayrıca, liderlerin “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları, yeni anayasa sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Bahçeli’nin daha önce terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıları ve DEM Parti ile diyalog girişimleri de görüşmede ele alınabilecek konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı temasları ve terörle mücadele operasyonlarına dair Bahçeli’yi bilgilendireceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem DeğişiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem DeğişiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz' Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz'
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı Takımın Yeni Forveti Aboubakar
Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi