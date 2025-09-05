ABD’de Kriz Yaratan Lanet! Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg’e Savaş Açtı

ABD'de iflas avukatı Mark Zuckerberg, Facebook sayfasının defalarca kapatılması nedeniyle Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Avukat "Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selam söyleyin” diyerek yaşanan sıra dışı olayı gündeme taşıdı.

ABD’de Kriz Yaratan Lanet! Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg’e Savaş Açtı
ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg’in kullandığı ticari Facebook sayfası, son sekiz yılda tam beş kez devre dışı bırakıldı.

Facebook, sayfanın Meta CEO'su Mark Zuckerberg’i taklit ettiğini öne sürdü.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg

11 BİN DOLARDAN FAZLA HARCADI

Avukat Zuckerberg, CEO Zuckerberg’den çok önce, 1990’larda avukatlık yapmaya başladığını ve sayfasının tanıtımı için 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını belirtti.

2020 yılına ait e-posta yazışmalarını da paylaşan avukat, 2017'den bu yana Meta ile iletişim halinde olduğunu ifade etti. Bir e-postasında, "Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selam söyleyin ve her gün bana büyük sıkıntı verdiğini iletin" sözleri dikkat çekti.

İsminin yol açtığı sorunlara dikkat çekmek için "iammarkzuckerberg.com" adlı bir internet sitesi açan avukat, hayatında karşılaştığı zorlukları da burada anlattı.

Avukat, röportajlarında, “Rezervasyon ya da iş görüşmeleri yaparken adımı söyleyemiyorum çünkü insanlar şaka yaptığımı düşünüyor” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

TEHDİTLER ALIYOR

Avukat, Meta CEO’suna gitmesi gereken mesajların ve aramaların neredeyse her gün kendisine yönlendirildiğini, bu mesajlar arasında ölüm tehditleri ve para taleplerinin de bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

