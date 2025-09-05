Ankara Kulislerinden Sızdı! CHP'de '15 Eylül' Depremi! En Tehlikeli Senaryo Ne?

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin iptali sonrasında gözler 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultayı davasına çevrildi. Ankara’da CHP’ye ilişkin kulisler ise dikkat çekti. Kulisler arasında en tehlikeli senaryo olarak ise ‘Mahkemenin 15 Eylül’ü beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alıp, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu “tedbiren” atayabileceği’ oldu. İşte detaylar…

Ankara Kulislerinden Sızdı! CHP'de '15 Eylül' Depremi! En Tehlikeli Senaryo Ne?
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması sonrasında Ankara kulisleri hareketlendi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

Gazeteci Murat Yetkin, kulislerle CHP’ye ilişkin konuşulan dikkat çeken kulisleri köşesine taşıdı.

Yetkin, Ankara’da konuşulan siyasi yıkım senaryoları arasında en tehlikeli olanı şöyle aktardı: İstanbul İl Başkanlığının görevden uzaklaştırılması örneği 2023 CHP Kurultayının iptali davasına uygulanır. Bunun anlamı yargı süreci devam ederken yönetimi “tedbiren” görevden uzaklaştırmaktır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Yetkin, mahkemenin CHP Kurultayı davasında dava tarihi 15 Eylül’ün beklenmeden harekete geçebileceği kulisine de dikkat çekti. Yetkin “Mahkeme, 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alıp, yerine Tekin örneğindeki gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu “tedbiren” atayabilir” dedi.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması CHP’de tansiyonu yükseltmişti.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, tepkilere anlam veremediğini belirterek “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz” diyerek seslenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il binasına giremeyen ve göreve başladığını duyuran Gürsel Tekin’e “CHP İl Başkanı il binasında görev yapar. Benim vekilim adaşım, yoldaşımız Özgür Çelik’tir” diye seslenmişti.

Ardından Özel, CHP Kurultayı davasına ilişkin ise “İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. Yolumuzdan dönmeyeceğiz” çıkışını yapmıştı.

Özgür Özel'den Kurultay Çıkışı: 'İsterse CHP'ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz'

Özgür Özel, Gürsel Tekin'e Sert Çıktı: 'Kayyuma Randevu Vermem'

Kaynak: Murat Yetkin

Gürsel Tekin Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP
