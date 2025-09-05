Ankara Kulislerinden Sızdı! CHP'de '15 Eylül' Depremi! En Tehlikeli Senaryo Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması sonrasında Ankara kulisleri hareketlendi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

'EN TEHLİKELİ KULİS'

Gazeteci Murat Yetkin, kulislerle CHP’ye ilişkin konuşulan dikkat çeken kulisleri köşesine taşıdı.

Yetkin, Ankara’da konuşulan siyasi yıkım senaryoları arasında en tehlikeli olanı şöyle aktardı: İstanbul İl Başkanlığının görevden uzaklaştırılması örneği 2023 CHP Kurultayının iptali davasına uygulanır. Bunun anlamı yargı süreci devam ederken yönetimi “tedbiren” görevden uzaklaştırmaktır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

'TEDBİREN ATAYABİLİR'

Yetkin, mahkemenin CHP Kurultayı davasında dava tarihi 15 Eylül’ün beklenmeden harekete geçebileceği kulisine de dikkat çekti. Yetkin “Mahkeme, 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alıp, yerine Tekin örneğindeki gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu “tedbiren” atayabilir” dedi.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması CHP’de tansiyonu yükseltmişti.

'BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ'

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, tepkilere anlam veremediğini belirterek “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz” diyerek seslenmişti.

'VEKİLİM ÖZGÜR ÇELİK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il binasına giremeyen ve göreve başladığını duyuran Gürsel Tekin’e “CHP İl Başkanı il binasında görev yapar. Benim vekilim adaşım, yoldaşımız Özgür Çelik’tir” diye seslenmişti.

Ardından Özel, CHP Kurultayı davasına ilişkin ise “İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. Yolumuzdan dönmeyeceğiz” çıkışını yapmıştı.

