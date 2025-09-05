ASSAN Şirketine 'Casusluk' Soruşturmasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASSAN Group şirketine yönelik başlatılan ‘askeri casusluk’ soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

28 Ağustos’ta gözaltına alınan Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklanmıştı. Tutuklanmaların ardından aralarında ASSAN Group çalışma kayıtları bulunan eski MKE çalışanı bir şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve yine ASSAN Group çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldı.

Şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ASSAN Group şirketine yönelik FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetlerine ilişkin iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Askeri casusluk' suçlarından gözaltına alınmıştı.

10 ŞİRKETE KAYYIM ATANMIŞTI

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyım olarak atanmıştı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan'ın "TSK'ya ait tedarik planlarını Assan Group'a sızdırdığı" yönünde iddialar da gündem olmuştu.

Avukat İsmet Sayhan, 27 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçundan tutuklanmıştı.

ASSAN Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin kamu ihalelerinden men cezası aldığının doğrulanmıştı.

İkinci açıklamada ise İsmet Sayhan hakkında “İsmet Sayhan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu veya öncesindeki herhangi bir dönemde, Assan Group ile İsmet Sayhan’ın herhangi bir tanışıklığı veya iş ilişkisi olmamıştır. Av. İsmet Sayhan’dan şirketler hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti almak için 19/03/2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır. İlgili tarihte, ASSAN Group ile MKE veya MSB’ye karşı herhangi bir hukuki uyuşmazlık veya dava bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: DHA