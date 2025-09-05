BTK'dan e-İmza İddialarına Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye geçtiğimiz günlerde sahte diploma skandalıyla sarsılmıştı. e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bir iddia daha ortaya atılmıştı. BTK'da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürülmüştü. BTK'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, olay yalanlanırken söz konusu haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI'

Açıklamada, "Elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı haber kaynaklarında yer alan ve e-imza hizmetleriyle ilgili olduğu iddia edilen 'veri sızıntısı' haberleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Türkiye’de kullanılan tüm e-imzalar, Kurumumuz tarafından yetkilendirilen 8 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) tarafından üretilmektedir. Kurumumuz ise 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında ilgili ESHS'leri denetleme ve sektörü düzenleme yetkisine sahiptir. Her bir Nitelikli Elektronik Sertifika, uluslararası standartlarda kriptografik algoritmalarla şifrelenmiş şekilde yalnızca sertifika sahibinin elindeki USB e-imza cihazında bulunmaktadır." denildi.

'VERİ SIZINTISI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Elektronik İmza (e-imza) sisteminde e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmadığı belirtilen açıklamada, "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

HABERLERE SUÇ DUYURUSU

Türkiye’de bulunan BTK ya da e-Devlet kapısı dahil tüm e-imzalara ait bilgilerin toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmadığı da belirtildi. Söz konusu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi:

"e-İmza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır."

