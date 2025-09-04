Özgür Özel’den Kurultay Çıkışı: ‘İsterse CHP’ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Kongresi’nin iptali sonrasında gözlerin çevrildi CHP Kurultayı davası için çok net konuştu. Mücadelelerinin devam edeceği mesajını veren Özel “İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar... yolumuzda yürüyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Kongresi’nin iptal edilerek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım atanmasına bir kez daha tepki gösterdi.

'BİR HAFTA BU BİNADAYIZ'

Daha önce “Benim vekilim adaşım, yoldaşımız Özgür Çelik’tir” diyerek net konuşan Özgür Özel, bu kez “Biz bu korkuyu örgütleyenlere karşı umudu örgütlemek için bir hafta boyunca bu binadayız. Sizden korkan sizden beter olsun” sözleriyle seslendi.

15 Eylül'deki Kurultay davası için de konuşan Özgür Özel, “Korkak olsaydık biz Samsun'a geçemezdik...İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar...Büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz" diye vurguladı.

'İSTERSE CHP'YE KAYYUM ATASINLAR'

Bundan sonra hiçbir şey o çamur çirkeflerin istediği gibi olmayacak “İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar” diyerek kararı tanımadıklarını bir kez daha vurguladı.

