CHP Dün Disipline Sevk Etmişti: Gürsel Tekin Kayyım Heyetiyle Video Paylaşıp, 'Göreve Başladık' Dedi

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, 2 Eylül'de İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte mevcut yöneticilerin uzaklaştırılmasına karar verdi. Özgür Çelik'in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atandı.

Kayyım görevini kabul ettiği için parti içinden Tekin'e tepkiler yükseldi. Tekin ve beraberindekiler disipline sevk edildi. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin'den yeni bir hamle geldi. Tekin, kayyım heyetiyle bir video yayımladı.

Tekin videosunda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." dedi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Çelik başkanlığındaki CHP İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına karar verilmesinin ardından geçici olarak göreve Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap gibi isimler atanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuş daha sonra ise Tekin'e savunma yapması için 15 günlük süre verilmişti.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi