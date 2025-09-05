İsrail Sözünü Hala Tutmadı! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Ne Zaman Sağlanacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, 2024 yılında Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünü yeniden gündeme taşıdı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada henüz bir ilerleme kaydedilmediğini açıklayan Ravina Shamdasani, olayın İsrail tarafından soruşturma sözü verilen nadir vakalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Shamdasani, olayın “Aradan geçen zamana rağmen kamuoyuna açıklanmış bir sonuç göremedik” dedi.

"TEK GÖZ VE KULAK KONUMUNDALAR"

Shamdasani, Gazze’ye girişlerin uluslararası gazetecilere kapatıldığını hatırlatarak, “Şu anda sahada bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, dünyanın Gazze’de olup bitenleri öğrenmesini sağlayan tek göz ve kulak konumundalar” dedi.

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'daki evine asılan Türk bayrağı

248 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

7 Ekim 2023'ten bu yana 248 gazetecinin öldürüldüğünü vurgulayan Shamdasani, çok sayıda insan hakları savunucusu ve yardım çalışanının da yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde düzenlenen anma töreni

“HUKUKA AYKIRI"

Gazetecilerin silahlı çatışmalarda sivil sayıldığını vurgulayan BM Sözcüsü, bu kişilerin hedef alınmasının hem uluslararası insan hakları hukukunu hem de Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi.

Ayrıca, medya altyapılarının yalnızca askeri bir amaç taşımaları durumunda hedef alınabileceğini hatırlattı.

Shamdasani, katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin yer aldığı gösterinin barışçıl bir protesto olduğu vurgusunu yaparak u gösterinin güvenlik güçleri için tehdit oluşturmadığını belirtti.

“CEZASIZLIK DEVAM EDİYOR”

Shamdasani, Eygi’nin ölümünün münferit bir olay olmadığını, İsrail’in 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrasındaki birçok hak ihlali vakasında hesap vermekten kaçındığını belirtti. “İsrail’in soruşturma başlattığına dair açıklamaları var ama bunların çoğu sonuçsuz kalıyor. Mağdurlar hâlâ adalet bekliyor” dedi.

Kaynak: AA