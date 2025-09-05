Halit Yukay'ın Ölümünde Merak Edilen Sorular... Ceset Neden Su Yüzüne Çıkmadı, 68 Metre Derinlikte Nasıl Tespit Edildi?

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, kayboluşunun 30’uncu gününde denizden çıkarıldı. 68 metre derinlikte bulunan cenaze, sol kolundaki mavi kordonlu saatten teşhis edildi. Yukay'ın cansız bedenini neden su yüzüne çıkmadığı da merak ediliyordu. Bunun nedeni 'karın boşluğunun parçalanmış olması' şeklinde açıklandı.

Halit Yukay'ın Ölümünde Merak Edilen Sorular... Ceset Neden Su Yüzüne Çıkmadı, 68 Metre Derinlikte Nasıl Tespit Edildi?
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) cansız bedenine 30 gün sonra ulaşıldı. Teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay’ın bedeni, 19’uncu gününde denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.

SAATİNDEN TESPİT EDİLDİ

Deniz polisi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin insansız su altı robotları (ROV) ile yaptığı görüntülemede, cenazenin sol kolundaki mavi kordonlu saat dikkat çekti. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla karşılaştırma yapılarak cesedin Yukay’a ait olduğu kesinleşti.

Halit Yukay'ın Ölümünde Merak Edilen Sorular... Ceset Neden Su Yüzüne Çıkmadı, 68 Metre Derinlikte Nasıl Tespit Edildi? - Resim : 1

Arama çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın, kötü hava şartları nedeniyle üç gün boyunca bölgede demir atamadı. Havanın düzelmesiyle 29 Ağustos’ta yeniden başlayan çalışmalarda, TCG Alemdar gemisi de bölgeye ulaştı ve özel eğitimli dalgıçlar cenazeyi asansör sistemiyle su yüzeyine çıkardı.

OTOPSİ YAPILDI

Cenaze, sahil güvenlik ekiplerince Bandırma Limanı’na getirildi ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İş insanı Halit Yukay’ın cenazesi ertesi gün ailesine teslim edildi ve İstanbul’a götürüldü. Defin işlemlerinin cumartesi günü yapılması bekleniyor.

Halit Yukay'ın Ölümünde Merak Edilen Sorular... Ceset Neden Su Yüzüne Çıkmadı, 68 Metre Derinlikte Nasıl Tespit Edildi? - Resim : 2

CESET NEDEN SU YÜZÜNE ÇIKMADI?

Bu arada, Yukay’ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeninin ise karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Cenazenin deniz dibinde sıkıştığı ya da takıldığı bir unsur olmadığı belirtilirken, Yukay’ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Halit Yukay'ın Ölümünde Merak Edilen Sorular... Ceset Neden Su Yüzüne Çıkmadı, 68 Metre Derinlikte Nasıl Tespit Edildi? - Resim : 3

Yetkililer, Yukay’ın ölümünün büyük olasılıkla teknesine çarpan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla netleşecek. Soruşturma, kazanın meydana geldiği Balıkesir’in Marmara ilçesine en yakın Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

