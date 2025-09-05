Pet Otele Emanet Ettikleri Dostlarını Kaybeden Çiftten Korkunç İddia! Alf’e Ne Oldu? İhmal mi? Kalp Krizi mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşayan Nazlı Yılmaz, 2,5 yıl önce sahiplendiği "Alf" isimli Pug cinsi köpeğini tatil nedeniyle pet oteline emanet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmeden önce köpeklerini pet oteline teslim eden çift, bir haftalık bakım hizmeti karşılığında 5 bin 800 TL ödeme yaptı.

Tatil süresince otel çalışanlarıyla iletişimde olan Yılmaz çifti, köpeklerinin durumunu yakından takip etti. Ancak 28 Ağustos’ta gelen haber, aileyi kahretti.

Otel çalışanlarından biri, Alf’i kapının arkasında ölü halde buldu. Veteriner, Alf’in kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Kaldığı pet otelde hayatını kaybeden Alf

YETKİLİLERE ULAŞAMADI

Haberi alan çift, apar topar Adana’ya döndü ancak otel yetkililerine ulaşamadı. İşletmenin bulunduğu adrese gittiklerinde, içeriden köpek sesleri gelmesine rağmen ışıkların kapalı, klimaların ise çalışmıyor olduğunu gören çift, durumu polise bildirdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Otelin işletmecisi D.T., sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla suçlamaları reddetti. Köpeğin ölümünün kendileriyle ilgisinin olmadığını belirten D.T., şu ifadeleri kullandı: Alf, bize teslim edildiğinde sağlığı yerinde değildi. Veteriner raporlarında ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtilmiştir. İhmalle suçlanmamız asılsızdır. Köpeğin sahibi otopsi teklifimizi kabul etmedi. Hakkımızda iftira atan kişiler hakkında hem hakaret hem de marka itibarını zedeleme gerekçesiyle hukuki süreç başlatacağım.

“SES ÇIKMASIN DİYE PENCERELER KAPATILMIŞ”

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Nazlı Yılmaz, mahalle sakinlerinden edindiği bilgilere göre, işletmenin evden bozma bir yer olduğunu, köpeklerin seslerin dışarı çıkmaması için pencerelerin kapatıldığını ve çalışanların bazı günler mekânda bulunmadığını öğrendiklerini söyledi.

Yılmaz “Köpeğimiz evde yalnız kalsa daha az acı çekerdi. Klimalar çalışmıyormuş, içeride bakım olmadığı da mesajlarla kanıtlandı. Tatildeyken ölüm haberini aldık. Otopsi yaptırma imkânımız kalmadı çünkü köpeğimiz defin işlemi yapılmıştı. Tazminat istemiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA