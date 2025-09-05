KPSS Maratonu İçin Geri Sayım Başladı! İlk Oturum 7 Eylül’de Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca adayın merakla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci başlıyor. ÖSYM’nin duyurusuna göre, sınav maratonu 7 Eylül Pazar günü saat 10.15’te yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuyla başlayacak.

402 BİN ADAY SINAVDA TER DÖKECEK

81 il ve Lefkoşa’da toplam 135 merkezde gerçekleştirilecek ilk oturuma 402 bin 105 aday katılacak. Adaylara, 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.25’te sona erecek. Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00’da kapatılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava başvuranların 223 bin 757’sinin kadın, 178 bin 348’inin ise erkek olduğunu açıkladı. Ayrıca 936 engelli aday sınava katılacak ve ek süre hakkı tanınanlar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Şehit yakınları ile gaziler ve onların yakınlarından 2 bin 330 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 13-14 EYLÜL’DE

KPSS maratonu sadece genel oturumlarla sınırlı değil. Alan bilgisi sınavları da üç oturum halinde yapılacak:

13 Eylül Cumartesi, saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

13 Eylül Cumartesi, saat 14.45: Hukuk, İktisat ve Maliye.

14 Eylül Pazar, saat 10.15: İşletme, Muhasebe ve İstatistik.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sınav, bin 40 binada 17 bin 41 salonda yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 54 bin 168 görevli yer alacak. Ayrıca sınav güvenliği için 5 bin 769 emniyet personeli sahada olacak.

Nüfus cüzdanı olmayan ya da kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA