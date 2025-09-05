Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti

İstanbul Valiliği, MEB kararıyla pazartesi günü okulların 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ereceğini açıkladı. Kararın sebebinin, ilk okul gününün kentte yaratacağı olası trafik aksaklıkları olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için bir karar alındığını açıkladı. Buna göre, 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağı anımsatılarak, kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağının değerlendirildiği belirtildi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE...

Açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

