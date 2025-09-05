Salça Diye Zehir Satmışlar! Hem de Tonlarca... Vatandaşa Bu Reva mı?

Hatay’ın Antakya ilçesinde bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, içerisinde katkı maddeleri bulunan salça görünümlü ‘sahte salçalar’ ele geçirildi 36 ton ürüne el konularak hepsi imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, salça görünümünde olan ancak içeriği uygun olmayan 36 ton ürünü tespit ederek el koydu. Ayrıca, kullanıma uygun olmayan 6 ton domates posası da imha edildi.

Ele geçirilen katkı maddeli sahte salçalar

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

6 TON DOMATES POSASI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, “Antakya’da gıda denetimi yapan ekiplerimiz, salça posası ve çeşitli katkı maddeleriyle sahte salça üretildiğini belirledi. Denetimler sonucunda domates posası ve biber salçası görünümündeki 36 ton ürüne el konulurken, depoda bulunan 6 ton domates posası da imha edilmiştir. Söz konusu işletme hakkında yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı mücadelenin aralıksız süreceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

