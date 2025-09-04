90 Saatlik Arama, 12 Saatlik Dalış... Halit Yukay'ın Cenazesi Böyle Çıkarıldı, İşte İlk Görüntüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

4 Ağustos’ta teknesiyle yol aldığı Marmara Denizi’nde teknesi parçalanmış halde bulunan ve 19 gün sonra cansız bedeni deniz dibinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

19 gün sonra cansız bedeni bulunan iş insanı Halit Yukay

90 SAATLİK ARAMA, 12 SAATLİK DALIŞ

Daha önce bedeninden DNA testi için bir parça alınan, cesedinin vücut bütünlüğünün bozulma riski olduğu belirtilen Halit Yukay’ın cansız bedeni 12 saatlik dalış sonrasında denizden çıkarıldı.

Halit Yukay'ın cansız bedeninin denizden çıkarılma çalışmalarından bir kare

DENİZDEN ÇIKARILDI

Yukay’ın cansız bedenini çıkarma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemilerinin 90 saat, dalgıçların ise 12 saatlik dalışları ile yapılan ortak çalışmaları sonucunda çıkarıldığını bildirdi.

MSB, Halit Yukay'ın denizden çıkarılan cansız bedeninin Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yat tasarımcısı ve iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da kendisine ait 'Graywolf' isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru denize açıldı.

Yukay’dan haber alınamaması üzerine yakınlarının durumu yetkililere bildirmesiyle Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.

Yukay'ın parçalanmış halde bulunan teknesi

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

5 Ağustos günü saat 14.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batmış halde tekne parçaları fark etti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Arama-kurtarma operasyonuna 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 deniz unsuru katıldı.

Yapılan dalışlarda sonuç alınamasa da deniz yüzeyinde bulunan tekne parçalarının motor seri numarasının Yukay’ın teknesiyle örtüştüğü belirlendi.

LİMAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat üretim tesisi bulunan, mühendis ve tasarımcı kimliğiyle bilinen Halit Yukay’ın limandan ayrıldığı anlara ait görüntülere de ulaşıldı.

Parçalanan 'Graywolf' isimli tekne, Ekinlik Adası yakınlarında vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın nedeninin tespiti için bilirkişi incelemesi başlattı.

GEMİ KAPTANI SERBEST BIRAKILDI

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturma gözaltına alınan Yalova’da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alındı, tutuklanma talebiyle sevk edildi ardından ise mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.T. mahkemedeki ifadesinde, “Bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim” dedi.

Kaynak: AA-DHA