Hızlı Moda Devinden Skandal Hareket! Dünyanın Konuştuğu Katil Zanlısını Model Yaptılar

Hızlı moda devi Shein, ABD'de sağlık şirketi CEO’su Brian Thompson'ın öldürülmesiyle suçlanan Luigi Mangione'nin fotoğrafının bir gömlek tanıtımında kullanılmasıyla gündemde. Görselin üçüncü taraf bir satıcıdan geldiği belirtilirken, olay yapay zeka ve etik tartışmalarını alevlendirdi.

Hızlı moda platformu Shein, ABD’de büyük yankı uyandıran bir cinayet davasının zanlısı Luigi Mangione’nin fotoğrafının, bir beyaz kısa kollu gömlek tanıtımında kullanıldığının ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görselin, üçüncü taraf bir satıcı tarafından sağlandığı ve fark edilir edilmez kaldırıldığı belirtildi.

BBC Verify ekibinin Amazon Rekognition yüz tanıma aracıyla yaptığı analiz, söz konusu görselin Mangione’nin mahkeme salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yüzde 99,9 oranında eşleştiğini ortaya koydu. Yapay zeka uzmanı Henry Ajder, görselin düşük çözünürlüklü olduğunu ancak bazı detayların yapay zeka üretimi veya manipülasyon izleri taşıyabileceğini ifade etti. Bu durum, çevrimiçi platformlarda görsel doğrulama ve etik kullanım tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

TARTIŞMALI CİNAYET DAVASI

Luigi Mangione, geçen yıl ABD’de bir sağlık şirketinin CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle suçlanıyor. 26 yaşındaki zanlı, cinayet ve takip suçlamalarıyla karşı karşıya. Nisan ayında tüm federal suçlamalara karşı suçsuz olduğunu savunan Mangione, suçlu bulunursa savcıların idam cezası talep edeceği belirtiliyor.

Thompson’ın ölümü, ABD’deki özel sağlık sistemine yönelik tepkileri artırırken, Mangione bazı kesimler tarafından “halk kahramanı” olarak görülüyor. Destekçileri, adliye önünde toplanarak zanlıya destek gösterileri düzenledi.

TOPLUMSAL TEPKİ VE TİCARİ YANSIMALAR

Mangione’ye destek amacıyla anonim bağışçılar tarafından başlatılan kampanyalarla binlerce dolar toplandı. Etsy gibi platformlarda zanlının ismiyle basılmış ürünler satışa sunulurken, Amazon benzer ürünleri platformundan kaldırdı. Shein’in olayla ilgili soruşturması devam ederken, uzmanlar çevrimiçi platformların içerik denetimi ve yapay zeka destekli görsel kullanımında daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

