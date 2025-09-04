Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenaze Programı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal adlı işletmede dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can G. (19) olduğu belirlendi. Zanlının üç ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre saldırganın, o dönemde müşteri olarak restorana gelen Savcı Kayhan ile tartıştığı ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Evli ve iki çocuk babası olan Savcı Kayhan’ın cenazesiyle ilgili bilgiler de netleşti. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre savcının cenazesi, yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Küçüktalı Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi