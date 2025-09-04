Erişim Kesintisinde İlginç Detay! Google Tüm Dünyada mı Çöktü Yoksa...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da yaşanan erişim sorunu, internet erişimine darbe vurdu. Pek çok kişi ve kurumun hayatında aksama yaratan sorunun nedeni merak konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'dan kesintinin sebebiyle alakalı teknik rapor talep ettiklerini açıkladı.

GOOGLE SADECE TÜRKİYE'DE Mİ ÇÖKTÜ?

Google'ın yanında YouTube ve Gmail gibi Google'a bağlı servisler ile müzik dinleme platformu Spotify'a da erişim sağlanamazken, gazeteci Çağla Üren konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Üren, "Google sadece Türkiye'de mi çöktü?" sorusunu yanıtladı.

ŞİKAYET BİLDİREN ÜLKELER HANGİLERİ?

DownForEveryoneOrJustMe (DFEJM) sitesinin dünya genelinde Google'da yaygın bir kesinti olmadığını bildirdiğini aktaran Üren, "Yalnızca bazı kullanıcıların Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk gibi yerlerden erişim sorunu yaşadığını bildiriyor" ifadelerini kullandı.

GLOBAL BİR KESİNTİ VAR MI?

Ayrıca "StatusGator tarafından oluşturulan interaktif harita ise özellikle Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan kullanıcı raporları olduğunu ancak bu durumun global bir kesintiyle örtüşmediğini gösteriyor" bilgisini paylaştı.

