Gaziantep’te Mide Bulandıran Skandal! Kasabın Akılalmaz Düzeneği ifşa Oldu, Böylesi Görülmedi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, ortaya çıkan bir skandal mide bulandırdı. Bir kasap dükkanında halk sağlığını hiçe sayan akılalmaz bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

Kasabın gizli düzenek kurduğu et makinesi

ET MAKİNESİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞ

Ekipler, kasap dükkanında yaptığı incelemede, et çekme makinesine yerleştirilen gizli bir sistem sayesinde sağlıklı etlerin ayrılarak bir bölmeye saklandığını, yerine bozulmuş etlerin çekilerek vatandaşa sunulduğunu tespit etti.

O anlar zabıta ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, hem ekipleri hem de izleyenleri dehşete düşürdü.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Hijyen kurallarını ihlal eden ve halk sağlığını riske atan işletme, denetim sonrasında zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma “Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığını koruma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

