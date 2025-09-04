Doğa Katliamı Sürüyor! 3 Miras Ranta Açıldı… İstanbul’un Göz Bebeği de Aralarında

Mileya Sulak Alanı, Rumeli Feneri ve Kapıdağ Yarımadası’nın koruma statüsünden çıkarılması, yeni rantlara kapı araladı. Hem doğal hem tarihi güzellikleri ile anılan bölgelerde otel projelerine ve yapılaşmaya yeşil ışık yakıldı.

Doğa Katliamı Sürüyor! 3 Miras Ranta Açıldı… İstanbul’un Göz Bebeği de Aralarında
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 3 alana ilişkin bir güncelleme yaparak, koruma statüsünden çıkardı.

'KIYIM'A KAPI AÇAN KARAR

Nefes gazetesinden Dilan Kutlu’nun haberine göre, Hatay’daki Mileya Sulak Alanı, İstanbul’daki Rumeli Feneri ve Kapıdağ Yarımadası’nın koruma statüsünden çıkarılması ile bölgelerde yeni rantlara kapı aralandı.

KORUMADAN ÇIKARILDI

Bu alanlar “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına” dönüştürüldü. Doğal güzellikleri ile öne çıkan 3 bölge denetimli yapılaşmaya açıldı.

Doğa Katliamı Sürüyor! 3 Miras Ranta Açıldı… İstanbul’un Göz Bebeği de Aralarında - Resim : 1
Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası

OTEL PROJELERİ BASINA YANSIMIŞTI

Daha önce tescillenmediği ortaya çıkan Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan, Mileyha Sulak Alanı’nın bulunduğu bölgede planlanan bungalov tarzı otel projeleri kısa süre önce basında yer almıştı.

Doğa Katliamı Sürüyor! 3 Miras Ranta Açıldı… İstanbul’un Göz Bebeği de Aralarında - Resim : 2
Hatay’daki Mileya Sulak Alanı

İSTANBUL'UN GÖZDESİ DE LİSTEDE

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası ise koyları, ormanları, biyolojik çeşitliliği ve arkeolojik değerleri bir arada tutması ile biliniyor. Rant kapısının aralandığı bir diğer bölge İstanbul’un Karadeniz’e açılan kapısı Rumeli Feneri ise tarihi ile yüzyıllardır anılmaya devam ediyor.

Doğa Katliamı Sürüyor! 3 Miras Ranta Açıldı… İstanbul’un Göz Bebeği de Aralarında - Resim : 3
İstanbul Rumeli Feneri

Kaynak: Nefes gazetesi

