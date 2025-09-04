Suça Sürüklenen Çocuklara Karşı Yeni Düzenleme Yolda! TCK'da Değişiklik Sinyali

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, 18 yaşından küçük olduğu için katilin cezasında indirime gidilecek olması tartışmalara neden olmuştu. Türkiye’de son yıllarda çocuk çeteleriyle işlenen suçlar ve çocuk suçluluğundaki artış da yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle cinayet gibi ağır suçlarda çocukların karışması, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yaş küçüklüğü indirimlerinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Hükümet, bu indirimlerin kaldırılması ve çocuk suçluluğunu önlemeye yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

CEZAİ YAPTIRIMLAR SORUNLARI ÇÖZER Mİ?

Habertürk’ün haberine göre, hukukçular ağır suçlarda yaş indirimlerinin kaldırılmasının caydırıcılığı artıracağını savunurken, sorunun sadece cezai yaptırımlarla çözülemeyeceği görüşünde birleşiyor. Çocuk gelişim uzmanları, suç eğiliminin önlenmesi için aile ortamının, eğitimin ve psikolojik desteğin kritik önemde olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, özellikle 0-6 yaş döneminde çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesinin, ileride suç eğilimini azaltmada etkili olduğunu belirtiyor.

15 yaşında Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi

İLGİSİZ BIRAKILAN ÇOCUKLAR DİKKAT!

Çocuk Gelişim Uzmanı Beste Gençtürk, “Çocukların kişilik gelişiminde aile, arkadaş çevresi ve eğitim sistemi belirleyici. İlgisiz bırakılan çocuklar, dikkat çekmek için suça yönelebiliyor. Ailelerin pedagojik destek alması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşması şart” dedi.

DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?

Hükümetin hazırladığı düzenlemenin, cezai yaptırımların yanı sıra önleyici sosyal politikaları da kapsayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, ailelere yönelik rehber programlar, okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması ve risk altındaki çocuklar için erken müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni taslağa göre bu sistem değişecek. Hakimlere takdir yetkisi tanınacak; özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Böylece çocukların “yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle suç örgütlerinin eline düşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme yalnızca ceza indirimlerini kaldırmakla sınırlı olmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor. Önleyici tedbirleri yerine getirmeyen kamu görevlileri de sorumlu tutulacak.

Yetkililer, düzenlemenin detaylarının önümüzdeki aylarda netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Çocuk suçluluğuna karşı atılacak bu adımların, hem caydırıcılığı artırması hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Habertürk