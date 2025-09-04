Fatih Altaylı'dan Gürsel Tekin Hakkında Bomba İddialar! '5 Gündür Biliyordu, Listeyi Kendi Hazırladı'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Altaylı Tekin'in kayyım olarak atanacağından beş gün önceden haberdar olduğunu ve bu süreçte kendi listesini hazırladığını ileri sürdü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, tepkilerin odağında. Mahkeme kararından önceden haberi olmadığını ve gelişmeyi televizyondan öğrendiğini iddia eden Tekin'in, kararın açıklanmasından sadece bir gün önce CHP üyelik aidatını ödemesi ise kafaları karıştırdı.

'LİSTEYİ KENDİSİ HAZIRLADI'

Mahkemenin kayyım kararını kabul edip görevini yürütmek için binaya girmesine gerek olmadığını söyleyen Gürsel Tekin hakkında, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'dan çarpıcı bir iddia geldi. Altaylı, Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanacağından 5 gündür haberdar olduğunu ve listesini de kendisinin hazırladığını söyledi.

Altaylı, mahkemenin önceden Gürsel Tekin ile temasa geçtiğini öne sürerek, "Gürsel Bey, 5 gündür bu kararı ve kayyum olarak atanacağını biliyor ve tahmin ediyormuş. Şunu da söyleyeyim, Tekin'e çok sinirlenenlere katılmıyorum. Gürsel Tekin, CHP’de genel başkanlık hariç her göreve talip olmuş, partinin her kademesinde bulunmuş bir isim" diye konuştu.

'GÖREVİ KABUL ETMESİNİ ELEŞTİRMEM'

Tekin'in kayyım olarak atanmasına tepki göstermeyeceğini belirten Altaylı, "Çok yakın olduğunu düşündüğü dönemde Kılıçdaroğlu tarafından dışlanmış, 2019 seçimlerinde İBB Başkanlığı’na aday olmaya çalışmış, 2023 seçimlerinde ise Kadıköy Belediye Başkanı olmak istemiş bir CHP’li. Yani isminin kayyum olarak atanmasına tepki göstermem. Görevi kabul etmiş olmasını da eleştirmem. Ama Gürsel Tekin’in açıklamalarını eleştirebilirim" dedi.

Gürsel Tekin'in açıklamalarını ise eleştirdiğini söyleyen Fatih Altaylı, "Gürsel Tekin ilk açıklamasında şu şekilde konuşmalıydı:

CHP İstanbul il teşkilatını mümkün olan en kısa sürede seçime götürmek, büyük bir yükseliş trendiyle iktidara yürüyen partimizin hızını kesmeden bu süreci genel merkezimizle birlikte yürütmek ve bu görevi en kısa sürede gerçek sahibine tartışılmayacak biçimde iade etmek için, partime kurulan komployu en az hasarla atlatmamızı sağlamak amacıyla, istemeyerek de olsa bu görevi kabul etmek zorunda kaldım. -Genel başkanım müsterih olsun, en kısa sürede İstanbul’da kendi örgütü ile çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU LİSTEDEKİ KİMSEYİ TANIMIYOR'

Altaylı, Gürsel Tekin'in söz konusu açıklamayı hala yapabileceğini ifade ederek "Bu arada şunu da ekleyeyim; İmamoğlu, Tekin hariç atanan kayyumlardan ya da çağrı heyetinden kimseyi tanımıyor. Sadece birinin adını duymuş. Bu da oldukça ilginç" dedi.

