Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Hakkında Tutuklama Talebi
İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren, eski garson Mustafa Can Gül "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.
'HUSUMET' DETAYI
Savcıya saldıran şüphelinin 19 yaşındaki eski garson Mustafa Can Gül olduğu tespit edildi. Gül’ün garson olarak çalıştığı dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile aralarında bir husumet başladığı öğrenildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan, kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından üç ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıkan saldırgan Mustafa Can Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan saldırgan Mustafa Can Gül'ün öldürdüğü Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı olduğu da ortaya çıkmıştı.
Kaynak: DHA