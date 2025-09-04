Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı arama motoru Google'a ilişkin yaşanan ‘erişim’ problemi çok sayıda platformu da etkiledi.

Yaşanan dijital kesinti özellikle Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya’da etki gösterdi.

BİLDİRİMLER PEŞ PEŞE SIRALANDI

Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan peş peşe Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de erişim sağlanamadı.

Kullanıcılar 'Google çöktü mü?' sorusunun yanıtını ararken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan önemli bir açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

"TEKNİK RAPOR TALEP ETTİK"

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin kesinti sebebiyle teknik rapor talep edeceğini duyurdu.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Sayan, yaşanan bu kesintinin yerli ve milli ürün ve yazılımların önemini yeniden hatırlattığına dikkat çekti.

Sayan "Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" dedi.

Kaynak: AA