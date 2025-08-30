Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek

Çinli bilim insanları, saniyede 100 gigabitin üzerinde hız sunabilen dünyanın ilk tam frekanslı 6G çipini geliştirdi. Bu devrim niteliğindeki teknolojiyle 50 GB’lık bir 8K film saniyeler içinde aktarılabilecek.

Son Güncelleme:
Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mobil iletişimde yeni bir çağ başlıyor. Çinli bilim insanları, kablosuz iletişim teknolojisinde devrim yaratacak dünyanın ilk tam frekanslı 6G iletişim çipini geliştirdi. Pekin Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu ileri teknoloji ürünü çip, 0.5 ile 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları destekleyerek, şimdiye dek imkânsız görülen veri hızlarına ulaşmayı mümkün kılıyor.

TEK BİR ÇİP HER ŞEYİ ÜSTLENİYOR

Geleneksel sistemlerde aynı anda birçok farklı frekansı kullanabilmek için birden fazla radyo bileşeni gerekiyordu. Yeni geliştirilen bu 6G çip sayesinde, dokuz farklı radyo sisteminin yaptığı işi artık tek bir çip üstleniyor. Bu da sadece hız değil, enerji verimliliği ve donanım maliyetleri açısından da büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu teknoloji sayesinde saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızına ulaşılabileceğini belirtiyor. Bu hızla, 50 GB boyutundaki bir 8K çözünürlüklü film birkaç saniyede aktarılabiliyor. Sadece eğlence değil; uzaktan eğitim, otonom araçlar, artırılmış gerçeklik ve tıp gibi birçok kritik alanda da bu teknoloji devrim yaratacak.

SİNYAL SORUNU TARİH OLACAK

Yeni nesil 6G çip, sadece yüksek hız değil, üst düzey sinyal yönetimi de sağlıyor. Özellikle konserler, stadyumlar, fuarlar gibi binlerce kişinin aynı anda internete bağlandığı ortamlarda sık yaşanan sinyal paraziti ve yavaşlama problemleri ortadan kalkacak. Cihazlar, daha kararlı ve hızlı bağlantıyla çalışacak.

Bu teknoloji sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi alanlarda da kullanılabilecek.

2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele GeçiriyorEkonomi

Bilim Dünyasında Çığır Açan Gelişme: Yapay Zeka Zihin Okumayı ÖğrendiBilim Dünyasında Çığır Açan Gelişme: Yapay Zeka Zihin Okumayı ÖğrendiEkonomi

Kaynak: Diken

Etiketler
Çin Teknoloji
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Fas'ta Şaşırtan Dinozor Fosili: Hem Zırhlı Hem Silahlı Şaşırtan Dinozor Keşfi: Hem Zırhlı Hem Silahlı
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Çığır Açan Yapay Zeka: İnsan Gibi Düşünüyor, Karmaşık Problemleri Çözebiliyor Çığır Açan Yapay Zeka: Karmaşık Problemleri Çözebiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek Çin'de 6G Devrimi... 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!