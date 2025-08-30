Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mobil iletişimde yeni bir çağ başlıyor. Çinli bilim insanları, kablosuz iletişim teknolojisinde devrim yaratacak dünyanın ilk tam frekanslı 6G iletişim çipini geliştirdi. Pekin Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu ileri teknoloji ürünü çip, 0.5 ile 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları destekleyerek, şimdiye dek imkânsız görülen veri hızlarına ulaşmayı mümkün kılıyor.

TEK BİR ÇİP HER ŞEYİ ÜSTLENİYOR

Geleneksel sistemlerde aynı anda birçok farklı frekansı kullanabilmek için birden fazla radyo bileşeni gerekiyordu. Yeni geliştirilen bu 6G çip sayesinde, dokuz farklı radyo sisteminin yaptığı işi artık tek bir çip üstleniyor. Bu da sadece hız değil, enerji verimliliği ve donanım maliyetleri açısından da büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu teknoloji sayesinde saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızına ulaşılabileceğini belirtiyor. Bu hızla, 50 GB boyutundaki bir 8K çözünürlüklü film birkaç saniyede aktarılabiliyor. Sadece eğlence değil; uzaktan eğitim, otonom araçlar, artırılmış gerçeklik ve tıp gibi birçok kritik alanda da bu teknoloji devrim yaratacak.

SİNYAL SORUNU TARİH OLACAK

Yeni nesil 6G çip, sadece yüksek hız değil, üst düzey sinyal yönetimi de sağlıyor. Özellikle konserler, stadyumlar, fuarlar gibi binlerce kişinin aynı anda internete bağlandığı ortamlarda sık yaşanan sinyal paraziti ve yavaşlama problemleri ortadan kalkacak. Cihazlar, daha kararlı ve hızlı bağlantıyla çalışacak.

Bu teknoloji sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi alanlarda da kullanılabilecek.

Kaynak: Diken