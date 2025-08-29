Çığır Açan Yapay Zeka: İnsan Gibi Düşünüyor, Karmaşık Problemleri Çözebiliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Singapur merkezli Sapient şirketi, mevcut büyük dil modellerinden farklı şekilde akıl yürütebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi. Hiyerarşik Akıl Yürütme Modeli (HRM) adı verilen sistem, insan beyninin çok katmanlı ve farklı zaman ölçeklerinde bilgi işleme biçiminden esinleniyor.

Araştırmaya göre HRM, yalnızca 27 milyon parametre ve bin eğitim örneği ile eğitildi. Karşılaştırmak gerekirse, GPT-5’in 3 ila 5 trilyon parametreye sahip olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen HRM, ARC-AGI adlı zorlu testlerde dikkat çekici başarı elde etti.

HRM’nin farkı, yaygın olarak kullanılan “chain-of-thought” (adım adım düşünme) yöntemini kullanmaması. Bunun yerine üst seviye modül soyut ve yavaş planlama yaparken, alt seviye modül hızlı ve detaylı hesaplamalar gerçekleştiriyor. Bu sayede model, karmaşık Sudoku bulmacalarını çözmede ve labirentlerde en kısa yolu bulmada neredeyse kusursuz performans sergiliyor.

Bağımsız araştırmacılar, modelin performansını yeniden test ettiklerinde, asıl farkın mimariden ziyade eğitim sürecinde kullanılan özel iyileştirme tekniğinden kaynaklandığını belirtti. Araştırma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi; ancak sonuçlar, daha küçük ve veri açısından sınırlı yapay zekaların da yüksek başarı gösterebileceğini ortaya koyuyor.

