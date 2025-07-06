Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Yapay Zeka Sayesinde Hamile Kaldı

ABD'de 20 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan çift, yapay zeka sayesinde ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Yapay zeka teknolojisinin bu alandaki kullanımı, çocuk sahibi olamayan birçok çift için umut oldu.

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Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Yapay Zeka Sayesinde Hamile Kaldı
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Yapay zekanın yaptıkları herkesi şaşırtmaya devam ederken, son olarak bir çift için yaptığı şey tüm dünyayı şoke etti. ABD'de 20 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuran fakat doktorlar tarafından çocukları olmayacağı söylenen çift, yapay zeka sayesinde ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

Bilim insanları, daha önce infertil olduğu belirtilen bir erkeğin "saklanmış" spermini yapay zeka teknolojisi ile buldu. Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nden Dr. Zer Williams, "Meni örneklerinde mikroskopla bakıldığında sperm görülebilir ama görülmeyen kişiler de var. Bu sorunu çözmek için ya donör sperm kullanımı ya da çok zor ameliyatlar olmak gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK AZ ZAMANIM KALMIŞTI'

Zer Williams, yapay zeka teknolojisini kullanarak STAR sistemini geliştirdi. "Sperm takip ve iyileştirme" olarak isimlendirilen sistemle bilim insanları meni içerisinde kullanılabilir 44 sperm örneğini bir saat içinde keşfetti. Bu sistemle de, 20 yıldır hamile kalmaya çalışan "Rosie" lakaplı 38 yaşındaki kadın ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Kadın, "Hamile kalmak için çok az zamanım kalmıştı, çok mutluyum" dedi.

Eşinin bir meni örneği verdiğini ve ardından bilim insanlarının bir saat içinde 8 milyondan fazla görüntüyü mercek altına alarak yapay zeka ile 3 sperm hücresi tespit ettiğini belirten Rosie, bu sperm örnekleri sayesinde hamile kaldığını dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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