Siemens’te Yeni Dönem! Yapay Zeka Alanı İçin Kritik Atama

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Philomin’in öncelikli görevleri arasında, aralarında ödüllü “Industrial Copilot”un da bulunduğu 35 yapay zeka destekli ürünün yaygınlaştırılması yer alıyor. Siemens ayrıca, onun liderliğinde müşterilere endüstriyel ölçekte güvenli, emniyetli ve güvenilir yapay zeka hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Philomin, doğrudan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji ile Strateji Başkanı Peter Koerte’ye bağlı olarak çalışacak.

AMAZON VE PHILIPS’TEKİ TECRÜBESİNİ SIEMENS’E TAŞIYOR

Philomin, Siemens’e katılmadan önce Amazon Web Services’ta (AWS) Üretken Yapay Zeka Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Burada “Amazon Bedrock” platformunun oluşturulmasında ve temel model geliştirme süreçlerinde kritik roller üstlendi.

Philomin’in teknoloji kariyerinde ayrıca Philips’te bilgisayarla görü ve bağlantılı sistemler üzerine küresel inovasyon projelerinde liderlik yaptığı dönemler bulunuyor. ABD Maryland Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında iki yüksek lisans derecesine sahip olan Philomin, aynı zamanda bilgisayarla görü üzerine yaptığı çalışmalarla bilgisayar bilimleri alanında doktora sahibi. ABD’de 100’den fazla patent başvurusunun da sahibi konumunda.

"YAPAY ZEKA STRATEJİMİZE GÜÇ KATACAK"

Peter Koerte, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Philomin’in teknik bilgisi ve vizyoner yaklaşımı, Siemens’in yapay zeka kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak. Bu liderlik, müşterilerimize daha fazla değer sunma ve teknolojik uzmanlık alanlarımızda yeni fırsatlar oluşturma yolunda büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL DÜNYA YAPAY ZEKANIN YENİ SINIRI"

Göreve başlaması dolayısıyla açıklamada bulunan Vasi Philomin ise, dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırların yapay zeka sayesinde yeniden tanımlandığına dikkat çekti. Yapay zekanın, makine ve altyapılarla daha entegre çalışacağı bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayan Philomin, “Siemens, bu dönüşümün öncüsü olacak konumda. Ben de bu sürecin parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yenilikçi teknolojiler geliştirerek ve güçlü iş birlikleri kurarak geleceği şekillendirmek için çalışacağım” dedi.

Kaynak: AA