11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin elektrik ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve çevresel hedeflere ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yerli doğal gaz ve nükleer enerjiyi kapsayan dört ayaklı bir strateji yürütüldüğünü belirten Salih Sarı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda nükleer enerjinin zorunlu bir tercih haline geldiğini söyledi.

AKKUYU SANTRALİNDE TÜM ÜNİTELERDE İNŞAAT SÜRÜYOR

Sarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde her biri 1200 megavat gücünde 4 reaktör bulunduğunu ve inşaat çalışmalarının tüm ünitelerde eş zamanlı sürdüğünü aktardı. Finansman ve tedarik zincirinde çeşitli engellerle karşılaşıldığını vurgulayan Sarı, "Tüm zorluklara rağmen sahada yüzlerce Türk ve Rus şirket ile on binlerce işçi aralıksız çalışıyor" dedi. Akkuyu’nun 2028 yılı sonuna kadar tüm üniteleriyle devreye alınarak yılda 35 milyar kilovatsaat üretim yapması ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10’unu karşılaması bekleniyor.

SİNOP VE TRAKYA’DA ELEKTRİK ÜRETİMİ TARİHLENDİ

Sinop projesi için saha etütlerinin tamamlandığını ve ÇED ile saha onaylarının alındığını belirten Sarı, burada yıl sonuna kadar önemli gelişmeler beklediklerini ifade etti. Trakya sahasında ise çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sarı, Sinop'ta 2035’ten önce, Trakya'da ise 2035’ten hemen sonra ilk elektrik üretiminin hedeflendiğini açıkladı.

AKKUYU’DA YÜZLERCE YERLİ ŞİRKET ROL ALDI

Sarı, Akkuyu projesinde bugüne kadar 300’den fazla Türk şirketinin görev aldığını ve toplam 8,5 milyar dolarlık yerli katkının sağlandığını belirtti. Bu deneyimlerin İngiltere, Mısır ve Macaristan’daki nükleer projelere de taşındığını vurgulayan Sarı, Türkiye’nin bu alandaki başarısının küresel çapta dikkat çektiğini ifade etti.

RUSYA'DAN İŞBİRLİĞİ MESAJI: "YENİ PROJELERE AÇIĞIZ"

Rosatom iştiraki Rusatom Energy International CEO’su Anton Dedusenko, Akkuyu projesinin 10’dan fazla ülkeden uzmanın görev aldığı uluslararası bir yapı olduğunu söyledi. 1. Güç Ünitesi'nin ön devreye alma aşamasında olduğunu belirten Dedusenko, Türkiye ile yeni projeler konusunda işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ve her santral için Türk tarafının tedarikçi tercihine saygı duyduklarını ifade etti.

NÜKSAK-2 İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin nükleer sanayi altyapısını geliştirmek amacıyla kurulan NÜKSAK ile pek çok firmanın Akkuyu projesine katıldığını hatırlattı. Yeni dönemde hayata geçirilen NÜKSAK-2 ile daha fazla firmanın sektöre kazandırılması, uluslararası standartlara uyumlu üretimin artırılması ve teknolojiye dayalı yerli sanayi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

NSD: TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDİLİYOR

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise NSD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Viyana’daki genel konferanslarına resmi gözlemci statüsüyle katıldığını ve Türkiye’nin nükleer sanayisinin uluslararası platformlarda temsil edilmesinin önemine dikkat çekti. Küçük Modüler Reaktörlerin sunduğu esnek çözümlerle Türkiye’nin nükleer teknoloji ihraç eden bir ülke olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA