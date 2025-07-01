Telefonunuzun Güvenliği İçin Bu Ayarı Mutlaka Kapatın: Bilgileriniz Anında Çalınabilir

Akıllı telefonlar daha önce bağlanılan Wi-Fi ağlarını hafızasında tutarak, bu ağlar yeniden algılandığında otomatik olarak bağlantı kurabiliyor. Ancak bu özellik, özellikle kamuya açık alanlardaki ağlarda önemli bir güvenlik riski doğuruyor. Kafe, alışveriş merkezi, otogar gibi yoğun bölgelerdeki ağların güvenliği zamanla zayıflayabiliyor. Telefonların bu ağlara otomatik bağlanması halinde, kişisel bilgiler siber saldırganların hedefi haline gelebiliyor.