TİM İhracat Talep Endeksi Mayısta Yükseliş Gösterdi

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TİM’in açıklamasına göre, ihraç edilen ürünlere yönelik talep, ihracat pazarlarındaki temel ve öncü makroekonomik göstergeler ışığında değerlendiriliyor. Mayıs ayında işsizlik ve iş güvencesine dair göstergelerde düşüş görülmesine rağmen, tüketici güvenindeki artış, sanayi üretimindeki toparlanma ve enflasyondaki hareketlilik, talep endeksinin yukarı yönlü seyretmesinde etkili oldu.

PAZARLARIN RİSKLERE DİRENCİ GÜÇLENİYOR

İhracat pazarlarının risklere karşı dayanıklılığını ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de mayısta yükseliş kaydetti. Endeks, aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %1,4 artışla 100,9 seviyesine ulaştı.

JEOPOLİTİK RİSKLERE RAĞMEN İSTİKRARLI SEYİR

Küresel düzeyde jeopolitik risklerdeki sınırlı artışa rağmen, ihracat talep endeksinin uzun dönem ortalamasının üzerine çıkması, pazar dayanıklılığını destekledi. Böylece ihracat pazarlarının genel görünümü, mevcut küresel gelişmelere karşı daha dirençli bir duruş sergiledi.

Kaynak: AA