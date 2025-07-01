ING Türkiye'den Z Kuşağına Özel Yatırım Fonu

ING Türkiye, Ak Portföy işbirliğiyle yalnızca Z kuşağına yönelik özel bir yatırım fonunu devreye aldı. 1996-2012 yılları arasında doğan bireyleri hedefleyen “GNZ–Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu”, finansal getiri sunmanın yanı sıra gençlerin yatırım alışkanlığı kazanmasını da teşvik etmeyi amaçlıyor.

ING Türkiye'den Z Kuşağına Özel Yatırım Fonu
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Fon, Z kuşağının ilgi alanlarına hitap eden teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi temalara yatırım yaparak genç yatırımcılara değerleriyle örtüşen bir portföy sunuyor. Dalgalı piyasa koşullarında daha dengeli bir yatırım yapısı hedefleyen fon, finansal okuryazarlığı destekleyen bir araç olarak öne çıkıyor.

FON, AK PORTFÖY UZMANLARI TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Çeşitlendirilmiş yatırım fonlarından oluşan GNZ fonu, Ak Portföy’ün deneyimli yöneticileri tarafından profesyonel şekilde yönetiliyor. ING müşterileri, bu özel fona ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden Yatırım Fonları menüsü aracılığıyla kolayca erişim sağlayabiliyor.

UYGULAMADA YATIRIMLARA DAİR DETAYLI VERİLERE ERİŞİM MÜMKÜN

ING Mobil uygulamasında yer alan yeni özelliklerle kullanıcılar, fonlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşabiliyor, farklı yatırım araçlarının dönemsel performanslarını karşılaştırabiliyor. Böylece genç yatırımcılar, bilinçli kararlar alarak kendi finansal stratejilerini geliştirebiliyor.

"Z KUŞAĞININ DEĞERLERİYLE BÜYÜYEN BİR GELECEK İÇİN"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, Türkiye’de sadece Z kuşağına özel olarak tasarlanan bu yatırım fonunu sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yalnızca bir yatırım aracı sunmakla kalmayıp, gençlerin değerleriyle örtüşen ve kendilerini ait hissedebilecekleri bir alan yaratmayı hedefliyoruz. Özgünlük, anlam ve etki arayan bir nesil olan Z kuşağının küçük adımlarla büyük farklar yaratmasına destek olmak istiyoruz. Bu fonla onların finansal yolculuğuna eşlik ederek, değerleriyle büyüyen bir geleceğe katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

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Kaynak: AA

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