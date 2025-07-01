Almanlar Araştırdı Ama Bu Kez 'Kıskanmayacaklar'! DÜNYADA BİRİNCİYİZ

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Son yıllarda enflasyonun fahiş artışıyla beraber ekonomik krizin giderek katlandığı Türkiye'deki durumun altını çizen bir veri de Almanya'nın önde gelen bankası Deutsche Bank'tan geldi, Banka, dünya genelinde 69 kentteki çeşitli mal ve hizmet fiyatlarını karşılaştıran bir rapor yayımlarken, İstanbul'un da dahil olduğu araştırmada birçok kalemde dünyanın en pahalı ve en ucuz kentleri paylaşıldı.

KİRADA EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Rapora göre; kent merkezinde üç odalı bir apartman dairesinin ortalama kirasının en pahalı olduğu yer, 8 bin 388 dolarla New York olurken, en ucuzu 412 dolarla Kahire oldu. İstanbul 1764 dolarlık ortalama kirayla listede 53. sırada yer aldı ancak son beş yılda dolar bazlı yüzde 193,1'lik fiyat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Son beş yılda dolar bazlı kira artışında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, yüzde 151,7'lik oranla ikinci sıraya yerleşti.

Raporda apartman dairesi fiyatları da karşılaştırıldı. Hong Kong, kent merkezinde ortalama 25 bin 946 dolarlık metrekare fiyatıyla ilk sırada yer alırken, Mısır'ın başkenti Kahire 825 dolarla son sırada yer aldı. İstanbul, 3 bin 36 dolarla 57. sırada yer alırken, son beş yılda dolar bazlı yüzde 103,5'lik fiyat artışıyla Riyad ve Dubai'nin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN PAHALI IPHONE'U TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin fiyat konusunda ilk sırada yer aldığı bir kalem de iPhone 16 Pro (128GB) oldu. Türkiye'de söz konusu iPhone modelinin fiyatı 2 bin 182 dolar iken, bu rakam ABD'deki 1079 dolarlık fiyatın yaklaşık iki katı seviyede yer aldı. Dünyada en ucuz iPhone ise, 1063 dolarla Güney Kore'de satılıyor.

EN PAHALI OTOMOBİLDE DÖRDÜNCÜYÜZ

69 kent arasında bir adet Volkswagen Golf 1.4 90 KW trendline (veya eş değer bir otomobil) fiyatının en yüksek olduğu yer, 140 bin 534 dolarla Singapur oldu. Bu alanda İstanbul, 45 bin 737 dolarla dördüncü sırada yer aldı.

ÜCRETTE EN SONLARDA

Ortalama aylık ücrette ise İsviçre'nin Cenevre kenti 7 bin 984 dolarla ilk sırada yer alırken, İstanbul 934 dolarla 57. sıraya yerleşti. Bu kalemde son sırada da 165 dolarla Kahire yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi