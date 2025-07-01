İstanbul'da Yıllardır Ücretsizdi Artık Paralı Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bugüne dek ücretsiz olarak sunulan bazı spor alanları için ücretli kullanım dönemi başladı. İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı revize ücret tarifesi kapsamında, daha önce vatandaşların ücretsiz faydalandığı bazı tesislerde artık kullanım bedeli talep ediliyor.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yıllardır Ücretsizdi Artık Paralı Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni düzenlemeye göre, Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'ni tek seferlik kullanmak isteyenler 200 lira ödeyecek. Bu tesisleri 12 seanslık bir paketle kullanmak isteyenler ise 300 lira karşılığında faydalanabilecek.

VELEDROM PİSTİ İÇİN AYLIK ÜCRET BELİRLENDİ

Bisikletlilerin antrenman alanı olarak kullandığı ve bugüne kadar ücretsiz olan veledrom pisti de ücretlendirildi. Yapılan düzenlemeyle bu tesisin aylık kullanım bedeli 100 lira olarak açıklandı.

TENİS ÇALIŞMA DUVARLARINA DA TARİFE UYGULANDI

Tenis sporuna yönelik kullanımda da değişikliğe gidildi. Aydınlatmasız tenis çalışma duvarı için 200 lira, aydınlatmalı versiyonu için ise 250 liralık kullanım ücreti getirildi.

ÜCRET TARİFESİ MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

İlgili düzenlemeler, İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının 3. toplantısında gündeme alınan 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi doğrultusunda hayata geçirildi. Yeni ücretlendirmeler bugünden itibaren geçerli oldu.

Bakan Kurum Açıkladı: İşte 4 İlde Yangınların BilançosuBakan Kurum Açıkladı: İşte 4 İlde Yangınların BilançosuGüncel

Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıSamsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı
Emekliler Ülke Genelinde Sokağa Çıkıyor Enflasyon Açıklanıyor, Emekliler Ses Yükseltiyor
Beyaz İnci Hasadı Tezgahta: Fiyatı Boy Boy Değişiyor, Tadan Vazgeçemiyor Beyaz İnci Hasadı Tezgahta: Fiyatı Boy Boy Değişiyor, Tadan Vazgeçemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak