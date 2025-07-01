İstanbul'da Yıllardır Ücretsizdi Artık Paralı Oldu

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Yeni düzenlemeye göre, Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'ni tek seferlik kullanmak isteyenler 200 lira ödeyecek. Bu tesisleri 12 seanslık bir paketle kullanmak isteyenler ise 300 lira karşılığında faydalanabilecek.

VELEDROM PİSTİ İÇİN AYLIK ÜCRET BELİRLENDİ

Bisikletlilerin antrenman alanı olarak kullandığı ve bugüne kadar ücretsiz olan veledrom pisti de ücretlendirildi. Yapılan düzenlemeyle bu tesisin aylık kullanım bedeli 100 lira olarak açıklandı.

TENİS ÇALIŞMA DUVARLARINA DA TARİFE UYGULANDI

Tenis sporuna yönelik kullanımda da değişikliğe gidildi. Aydınlatmasız tenis çalışma duvarı için 200 lira, aydınlatmalı versiyonu için ise 250 liralık kullanım ücreti getirildi.

ÜCRET TARİFESİ MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

İlgili düzenlemeler, İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının 3. toplantısında gündeme alınan 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi doğrultusunda hayata geçirildi. Yeni ücretlendirmeler bugünden itibaren geçerli oldu.

Kaynak: AA