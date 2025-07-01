Emekliler Ülke Genelinde Sokağa Çıkıyor
3 Temmuz’da TÜİK enflasyon verilerini açıklarken, Tüm Emeklilerin Sendikası aynı gün emekli maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle meydanlara çıkacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.
Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına yükseltilmesi talebiyle 3 Temmuz’da ülke genelinde meydanlara çıkacak. Eylem tarihi olarak belirlenen 3 Temmuz, aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacağı gün.
Memurlar, sözleşmeliler ve özellikle memur emeklileri, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. TÜİK, 3 Temmuz saat 10.00’da yılın ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyuracak. Bu veriler, memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyecek.
Öte yandan, hükümetten en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme yapılması da bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, TÜFE verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşliğinde görüşmeler yapılacağını belirtti. Işıkhan, görüşmelerin ardından maaş düzenlemesine ilişkin teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını söyledi. “Takdir Meclis’indir” diyen Bakan, konunun emekliler için hayırlı olmasını diledi.
EMEKLİLER ALANLARA İNİYOR
Tüm Emeklilerin Sendikası ise açıklanacak enflasyon verilerinin ardından, emekli aylıklarının yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla alanlarda olacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.
Tüm Emeklilerin Sendikası'nın açıklamasına göre, basın açıklamasının yapılacağı yerler şöyle:
1-ADANA ŞUBE 3-TEMMUZ SAAT:15.00 İNÖNÜ PARKI
2-MALATYA 4-TEMMUZ SAAT:18.00 SAAT KULESİ YANI TURAN EMEKSİZ ÜST KAVŞAĞI
3-İSKENDERUN 3-TEMMUZ SAAT:12.30 HAVUZLU ÇARŞI PARKI ŞEHİT PAMİR CAD.
4-GAZİANTEP 3-TEMMUZ SAAT:17.30 BALIKLI PARKI
5-BOZÜYÜK 3-TEMMUZ SAAT:14.30 CUMHURİYET MEYDANI
6-İZMİR 3-TEMMUZ SAAT:16.30 KONAK METRO ÇIKIŞI OTURMA EYLEMİ İŞ BANKASI ÖNÜ BASIN AÇIKLAMASI
7-BİLECİK 3-TEMMUZ SAAT: 17.30 ATATÜRK PARKI
8-AYDIN 3-TEMMUZ SAAT:19.00 ATATÜRK KENT MEYDANI
9-DENİZLİ 3-TEMMUZ SAAT:18.00 CANDOĞAN PARKI
10-ZONGULDAK SAAT:18.00 MADENCİ ANITI
11-YENİŞEHİR 3-TEMMUZ SAAT:12.00 ATATÜRK ANITI
12-İSTANBUL 3-TEMMUZ SAAT:17.00 BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI
13-İSTANBUL SAAT:19.00 KADIKÖY RIHTIM ATATÜRK ANITI ÖNÜ
14-ANTALYA 3-TEMMUZ SAAT:18.00 ATTALOS MEYDANI
15-MERSİN 3-TEMMUZ SAAT:16.00 AKLAN DÜĞÜN SALONU ÖNÜ MEZİTLİ
16-SEFERHİSAR 1-TEMMUZ SAAT:18.00 SIĞACIK KAVŞAĞI ÖNÜNDEN YÜRÜYÜŞ PAZAR YERİNDE BASIN AÇIKLAMASI
17-BEŞİKDÜZÜ 3-TEMMUZ SAAT:13.30 KAPALI PAZAR YERİ ÖNÜ
18-ESKİŞEHİR 3-TEMMUZ SAAT:14.00 KÖPRÜBAŞI ES ES TRAMVAY DURAĞI
19-BURSA 3-TEMMUZ SAAT:17.30 ŞEHREKÜSTÜ MEYDANI
20-HOPA 3-TEMMUZ SAAT:19.00 HOPA PARKI ÖNÜ
21-DİKİLİ 3-TEMMUZ SAAT: 11.00 75.YIL PARKI
22-BURHANİYE 3-TEMMUZ SAAT:18.00 BURHANİYE CUMHURİYET MEYDANI
23-KEŞAN 3-TEMMUZ SAAT:18.00 KEŞAN CUMHURİYET MEYDANI
24-TARSUS 3-TEMMUZ SAAT:19.00 YARENLİK ALANI
25-GİRESUN 3 TEMMUZ ATATÜRK MEYDANI
26-HEKİMHAN 4-TEMMUZ
27-EDREMİT 3-TEMMUZ SAAT:17.00 MEYDAN
28-KÜÇÜKKUYU
29-TRABZON 3-TEMMUZ
30-ORTACA 3-TEMMUZ SAAT:19.00 CUMHURİYET MEYDANI
31-KÖYCEĞİZ 3-TEMMUZ SAAT SAAT:19.00 KÖYCEĞİZ CUMHURİYET MEYDANI
Kaynak: Haber Merkezi