İTO Açıkladı! İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

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İstanbul’da Haziran 2025 ayı enflasyon oranları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre, aylık enflasyon Mayıs 2025’e kıyasla yüzde 1,77 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, İstanbul’un Türkiye’nin ekonomik nabzını tutan en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

AYLIK VE YILLIK DETAYLAR

İTO’nun perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Haziran 2025’te aylık yüzde 1,77’lik artışla dikkat çekerken, yıllık bazda yüzde 44,38’lik yükseliş ekonomik baskıların devam ettiğini ortaya koydu. Açıklamada, harcama gruplarındaki değişimlerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Konut Harcamaları yüzde 2,70

Ev Eşyası Harcamaları yüzde 2,57

Lokanta ve Oteller yüzde 1,98

Gıda ve Alkolsüz İçecekler yüzde 1,93

Ulaştırma yüzde 1,67

Eğitim yüzde 1,45

Çeşitli Mal ve Hizmetler yüzde 0,97

Sağlık yüzde 0,77

Haberleşme yüzde 0,71

Giyim ve Ayakkabı yüzde 0,27

Alkollü İçecekler ve Tütün yüzde 0,21 artış gösterdi.

Tek azalış ise Eğlence ve Kültür Harcamaları’nda yüzde -0,07 ile kaydedildi.

FİYAT ARTIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İTO, bu artışların nedenlerini piyasa koşullarına ve mevsimsel etkilere bağladı. Konut harcamalarında kamu kaynaklı hizmetler ve bazı ürünlerdeki fiyat değişimleri, ev eşyası, lokanta-otel, ulaştırma ve çeşitli mal-hizmet gruplarında piyasa dinamikleri etkili oldu. Gıda harcamalarındaki yükseliş ise mevsimsel ve piyasa koşullarına dayandırıldı.

Haziran’da en yüksek grup artışı yüzde 2,70 ile Konut Harcamaları’nda, en yüksek azalış ise yüzde -0,07 ile Eğlence ve Kültür Harcamaları’nda gerçekleşti.

TOPTAN FİYAT ENDEKSİ

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise Mayıs 2025’te yüzde0,69 olan artış, Haziran’da yüzde1,93’e yükseldi. Yıllık bazda yüzde24,13, yıllık ortalama bazda ise yüzde37,36 artış kaydedildi. Toptan fiyatlarda İnşaat Malzemeleri yüzde6,92, Madenler yüzde3,06, Yakacak ve Enerji Maddeleri yüzde2,22, Gıda Maddeleri yüzde1,71, İşlenmemiş Maddeler yüzde1,23, Kimyevi Maddeler yüzde1,00 artış gösterdi; Mensucat grubunda ise değişim olmadı. Yıllık ortalama artışlarda ise İnşaat Malzemeleri yüzde77,22 ile zirvede yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi