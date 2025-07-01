İTO Açıkladı! İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu

İTO, İstanbul'un enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Haziran 2025’te İstanbul’da enflasyon aylık bazda yüzde 1,77, yıllık bazda yüzde 44,38 yükseldi. Konut ve ev eşyası harcamaları öne çıkan artışlar arasında yer aldı.

Son Güncelleme:
İTO Açıkladı! İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Haziran 2025 ayı enflasyon oranları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre, aylık enflasyon Mayıs 2025’e kıyasla yüzde 1,77 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, İstanbul’un Türkiye’nin ekonomik nabzını tutan en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

AYLIK VE YILLIK DETAYLAR

İTO’nun perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Haziran 2025’te aylık yüzde 1,77’lik artışla dikkat çekerken, yıllık bazda yüzde 44,38’lik yükseliş ekonomik baskıların devam ettiğini ortaya koydu. Açıklamada, harcama gruplarındaki değişimlerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

  • Konut Harcamaları yüzde 2,70
  • Ev Eşyası Harcamaları yüzde 2,57
  • Lokanta ve Oteller yüzde 1,98
  • Gıda ve Alkolsüz İçecekler yüzde 1,93
  • Ulaştırma yüzde 1,67
  • Eğitim yüzde 1,45
  • Çeşitli Mal ve Hizmetler yüzde 0,97
  • Sağlık yüzde 0,77
  • Haberleşme yüzde 0,71
  • Giyim ve Ayakkabı yüzde 0,27
  • Alkollü İçecekler ve Tütün yüzde 0,21 artış gösterdi.

Tek azalış ise Eğlence ve Kültür Harcamaları’nda yüzde -0,07 ile kaydedildi.

FİYAT ARTIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İTO, bu artışların nedenlerini piyasa koşullarına ve mevsimsel etkilere bağladı. Konut harcamalarında kamu kaynaklı hizmetler ve bazı ürünlerdeki fiyat değişimleri, ev eşyası, lokanta-otel, ulaştırma ve çeşitli mal-hizmet gruplarında piyasa dinamikleri etkili oldu. Gıda harcamalarındaki yükseliş ise mevsimsel ve piyasa koşullarına dayandırıldı.

Haziran’da en yüksek grup artışı yüzde 2,70 ile Konut Harcamaları’nda, en yüksek azalış ise yüzde -0,07 ile Eğlence ve Kültür Harcamaları’nda gerçekleşti.

TOPTAN FİYAT ENDEKSİ

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise Mayıs 2025’te yüzde0,69 olan artış, Haziran’da yüzde1,93’e yükseldi. Yıllık bazda yüzde24,13, yıllık ortalama bazda ise yüzde37,36 artış kaydedildi. Toptan fiyatlarda İnşaat Malzemeleri yüzde6,92, Madenler yüzde3,06, Yakacak ve Enerji Maddeleri yüzde2,22, Gıda Maddeleri yüzde1,71, İşlenmemiş Maddeler yüzde1,23, Kimyevi Maddeler yüzde1,00 artış gösterdi; Mensucat grubunda ise değişim olmadı. Yıllık ortalama artışlarda ise İnşaat Malzemeleri yüzde77,22 ile zirvede yer aldı.

En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! İşte SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Maaş TablosuEn Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! İşte SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Maaş TablosuEkonomi

AK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması! Yeni Düzenleme YoldaAK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması! Yeni Düzenleme YoldaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Enflasyon İstanbul
Son Güncelleme:
Modern Çikolata Konkordato İlan Etti Modern Çikolata Konkordato İlan Etti
Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
Dolar 52 Yıldır Böylesini Görmedi! Dolar 52 Yıldır Böylesini Görmedi!
ÇOK OKUNANLAR
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı