Modern Çikolata Konkordato İlan Etti

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Karaman Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Modern Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, mahkemenin 27 Haziran 2025 tarihli kararıyla geçici konkordato mühleti verildi. Bu süre, 26 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Mahkeme, şirketin mali yapısını denetlemek ve süreci yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti atadı.

30 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP FABRİKADA ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Modern Çikolata, Tayyar Yatırım tarafından kuruldu. Şirket, yıllık 140.000 ton üretim kapasitesine sahip fabrikasında bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata gibi 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiyor. 1999-2014 yılları arasında Ülker ile ortak yatırımlar gerçekleştiren Tayyar Yatırım, daha sonra kendi yoluna Modern Çikolata markası ile devam etti.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

Modern Çikolata’nın konkordato talebiyle birlikte başlayan hukuki süreç, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak mali dengesini sağlamayı amaçlıyor. 3 aylık geçici mühlet içinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda, mahkemenin şirket için kalıcı konkordato kararı verip vermeyeceği netlik kazanacak.