Borsa 3,5 Ay Sonra Zirvede: 10 Bini Aştı, Endekste Kritik Seviye Görüldü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,5 ay sonra yeniden 10.000 puanın üzerine çıktı. Endeks, saat 10.22 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 10.041,12 puandan işlem görüyor. Bu seviye, yatırımcılar tarafından psikolojik direnç olarak görülüyordu.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi güne 0,25 değer kazanarak 9.972,96 puandan başlamıştı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer

kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51

puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana

çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde

1,19 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir

izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı

Forumu'na çevrildi. Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip

edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç,

9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi