Savaş Bitti, Mutfağa Faturası Ağır Çıktı! Gübre Fiyatlarına 'İran-İsrail' Zammı

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Ekonomik krizin derinleşmesiyle hayat pahalılığı da giderek katlanıyor. Enflasyonun fahiş artışıyla beraber küresel gelişmelerin de fiyatlara doğrudan veya dolaylı olarak etki ettiği bilinirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İran-İsrail savaşının gübre fiyatlarını artırdığını söyledi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Haziran ayına ilişkin "Üretici-Market Fiyat Değişimi" ile "Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişimleri" değerlendirirken, üretici ile market arasındaki fiyat farklarını ve tarımsal üretimde kullanılan girdilerdeki artışları işaret etti. Türkiye'nin kimyasal gübre hammaddelerinin yüzde 90'ından fazlasını ithal ettiğinden dışarıya bağımlı bir ülke olduğunu söyleyen Bayraktar, "Dolayısıyla gübre piyasaları hem dış piyasalara hem de dolar kuruna bağlı olarak değişmektedir" diye konuştu.

'GÜBRE PİYASASI ETKİLENDİ'

13 Haziran'da başlayan İran-İsrail savaşının ülkedeki gübre fiyatlarını artırdığını belirten Bayraktar, "Savaşın cereyan ettiği bölgedeki ülkeler gübre üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleridir. Sevkiyat yollarında meydana gelen kısıtlamalar o ülkelerden gübre veya gübre hammaddesi temin eden ülkelerdeki fiyatları artırmıştır. Türkiye'deki gübre piyasası da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir" ifadelerini kullandı.

Şemsi Bayraktar, fiyat artışlarıyla alakalı şunları söyledi:

"Bir ay önce 19 bin 635 lira olan ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 38,5 oranında artarak 27 bin 192 liraya yükselmiştir. Yine geçtiğimiz mayıs ayına göre DAP gübresinin fiyatı yüzde 12,9 oranında artarak 30 bin 521 liraya ulaşmıştır. 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı yüzde 10,7 oranında artarak 19 bin 198 liraya, Amonyum Sülfat gübresinin fiyatı yüzde 6 oranında artarak 11 bin 768 liraya ve Amonyum Nitrat gübresinin fiyatı yüzde 3,1 oranında artarak 13 bin 294 liraya yükselmiştir.

TARIMSAL GİRDİDE DE ARTIŞ

Bir önceki yıla göre ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 99,4, DAP gübresinin fiyatı yüzde 48,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı yüzde 42,7, Amonyum Nitrat gübresinin fiyatı yüzde 36 ve Amonyum Sülfat gübresinin fiyatı yüzde 34,7 oranında artmıştır.

Gübrelere ek olarak bir diğer önemli tarımsal girdi olan mazotta da fiyat artışı meydana gelmiştir. Mazotun litre fiyatı aylık yüzde 6,2 yıllık ise yüzde 15,1 oranında artarak 49 lira 89 kuruşa yükselmiştir. Ayrıca yıllık olarak hayvancılıkta kullanılan süt yemi ve besi yemi fiyatları yüzde 30 oranında, elektrik fiyatları da yüzde 47 oranında artmıştır."

Kaynak: İHA