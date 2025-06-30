En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! İşte SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu
Emekliler için zam dönemi yaklaşırken, gözler 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri doğrultusunda belirlenecek olan zam oranları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini doğrudan etkileyecek.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Yılın ilk beş ayında oluşan kümülatif enflasyon farkı yüzde 15,10’a ulaşırken, haziran ayı için beklenen yüzde 1,6’lık artışla birlikte toplam oran yüzde 17,13’e çıkacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,13 oranında maaş zammı uygulanması bekleniyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı olan 14.469 liranın, temmuz zammıyla birlikte 17.570 liraya yükselmesi öngörülüyor.
FARUK ERDEM: YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Gazeteci Faruk Erdem, mevcut yasal düzenlemelerle en düşük maaşın 14.469 lira seviyesinde kaldığını ve yeni bir artış için Meclis’te yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Ocak ayında uygulanan sistem devam ederse en düşük maaş 17.000 lira civarında olacak. Ancak kabine kararıyla bu tutarın 20.000 liraya çıkarılması da mümkün. Bu düzenleme yapılmazsa yaklaşık 3-4 milyon emekli herhangi bir zam alamayacak.
MAAŞLARDA ZAMLI RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
Yüzde 17,13’lük artış dikkate alındığında, çeşitli maaş gruplarında oluşacak yeni tutarlar şöyle sıralanıyor:
15.000 TL maaş alanlar 17.570 TL,
16.000 TL maaş alanlar 18.741 TL,
17.000 TL maaş alanlar 19.912 TL,
20.000 TL maaş alanlar 23.426 TL,
25.000 TL maaş alanlar 29.283 TL,
30.000 TL maaş alanlar ise 35.139 TL alacak.
MEMUR EMEKLİLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 16 CİVARINDA
Memur ve memur emeklileri içinse 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 5 zam öngörülüyor. Buna enflasyon farkı da eklendiğinde toplam artış oranının yüzde 16 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Faruk Erdem, bu kesim için yüzde 0,30 ila 1 puan arasında değişen farklarla bir zam oluşacağını ifade etti.
ZAM ORANLARI VE ALT SINIR İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Tüm bu veriler ışığında temmuz ayında maaşlara uygulanacak nihai artış oranı ve en düşük emekli maaşı tutarı için hükümetin atacağı adımlar belirleyici olacak. Mevcut enflasyon verileri zam oranını ortaya koysa da, taban maaşta artış için yasal bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulanıyor.