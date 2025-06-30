En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! İşte SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu

FARUK ERDEM: YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Gazeteci Faruk Erdem, mevcut yasal düzenlemelerle en düşük maaşın 14.469 lira seviyesinde kaldığını ve yeni bir artış için Meclis’te yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Ocak ayında uygulanan sistem devam ederse en düşük maaş 17.000 lira civarında olacak. Ancak kabine kararıyla bu tutarın 20.000 liraya çıkarılması da mümkün. Bu düzenleme yapılmazsa yaklaşık 3-4 milyon emekli herhangi bir zam alamayacak.