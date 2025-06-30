3 Temmuz’da Yeni Dönem: Sıcak Değil Zam Yakacak! Vergi, Akaryakıt, Askerlik, Enerji...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 3 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonla birlikte birçok temel mal ve hizmette zam dalgası beklenirken, özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında yeni artışların gündeme gelmesi, tüketicinin bütçesini doğrudan etkileyecek.

OTOMATİK ÖTV GÜNCELLEMESİ YOLDA

Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen otomatik ÖTV düzenlemesi, bu yıl 3 Temmuz itibarıyla yeniden devreye girecek. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yaşanacak artış oranına bağlı olarak, özellikle akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ciddi fiyat yükselişleri bekleniyor.

Uzmanlar, Yİ-ÜFE’de yüzde 1’lik bir artış olması durumunda akaryakıt fiyatlarına ortalama 2,2 TL, yüzde 2’lik bir artışta ise yaklaşık 2,5 TL zam gelebileceğini öngörüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI MÜDAHALESİ GÜNDEMDE

ÖTV artışları mevzuat gereği otomatik olarak devreye girse de, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu artışlara üst sınır getirilmesi mümkün. Nitekim ocak ayında beklenen ÖTV zammı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz" açıklaması, temmuzda da benzer bir müdahale ihtimalini gündeme getirdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE GÜNCELLENECEK

Zam dalgası sadece tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bedelli askerlik ücreti de 1 Temmuz 2025 itibarıyla memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenecek.

Hâlihazırda 243 bin 13 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ve bakayalar için 3 bin 543 TL’lik ek ödeme ile birlikte tahsil ediliyor. Temmuz ayında katsayının artmasıyla birlikte, bu tutarın da önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Temmuz zammının etkileri sadece ÖTV ve askerlik ücretleriyle sınırlı kalmayabilir. Elektrik ve doğalgaz gibi temel enerji giderlerinde fiyat artışına gidilip gidilmeyeceği ise BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) alacağı kararlarla netleşecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, enerji piyasasındaki gelişmeler yakından izleniyor.