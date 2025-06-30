Konut Kredisinde Faizler Düştü! En Uygun Oranı Hangi Banka Veriyor?

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30 Haziran 2025 itibarıyla 3 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi kullanan vatandaşların karşılaşacağı geri ödeme tabloları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Haftalar önce %2,95 seviyesinde olan en düşük faiz oranı bu hafta %2,89’a kadar düştü. Bu oranı sunan banka Akbank oldu.

Akbank’ın sunduğu %2,89 faiz oranına göre vatandaşlar ayda 89.636 TL taksit öderken, toplam geri ödeme 10 milyon 785 bin 635 TL olarak gerçekleşiyor.

FAİZ ORANLARI VE BANKA BAZINDA AYLIK TAKSİTLER

İş Bankası: %3,10 faiz oranı ile aylık taksit 95.448 TL, toplam ödeme 11 milyon 481 bin 261 TL

VakıfBank: %3,09 faiz oranı ile aylık taksit 95.169 TL, toplam ödeme 11 milyon 454 bin 772 TL

Garanti BBVA: %3,12 faiz oranı ile aylık taksit 96.005 TL, toplam ödeme 11 milyon 562 bin 71 TL

Ziraat Bankası: %3,19 faiz oranı ile aylık taksit 97.962 TL, toplam ödeme 11 milyon 783 bin 33 TL

TEB: %3,15 faiz oranı ile aylık taksit 96.843 TL, toplam ödeme 11 milyon 647 bin 630 TL

Halkbank: %3,23 faiz oranı ile aylık taksit 99.084 TL, toplam ödeme 11 milyon 917 bin 664 TL

Kuveyt Türk: %3,18 kâr payı oranı ile aylık ödeme 97.682 TL, toplam ödeme 11 milyon 755 bin 437 TL

Türkiye Finans: %3,49 oranla aylık taksit 106.435 TL, toplam ödeme 12 milyon 800 bin 439 TL

Şekerbank: %3,58 faizle aylık taksit 109.000 TL, toplam ödeme 13 milyon 114 bin 663 TL

ING: %3,65 faiz oranı ile aylık ödeme 113.586 TL, toplam ödeme 13 milyon 662 bin 108 TL

DenizBank: %3,81 faizle aylık taksit 115.601 TL, toplam ödeme 13 milyon 900 bin 812 TL

HSBC EN YÜKSEK FAİZİ UYGULUYOR

Konut kredilerinde en yüksek faiz oranı HSBC’de bulunuyor. %5,99 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 179.867 TL’ye, toplam geri ödeme ise 21 milyon 610 bin 538 TL’ye ulaşıyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ KONUT PİYASASINI HAREKETLENDİREBİLİR

Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler piyasada iyimser hava oluştururken, kredi faizlerinde yaşanan bu düşüşlerin konut satışlarına da yansıması bekleniyor. Özellikle yaz dönemine girilirken ev sahibi olmak isteyenler, en uygun faiz oranlarını sunan bankaları yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi