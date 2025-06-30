Konut Kredisinde Faizler Düştü! En Uygun Oranı Hangi Banka Veriyor?
Temmuz ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentisi, konut kredisi faiz oranlarını yeniden aşağı yönlü harekete geçirdi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisi artarken, bankaların sunduğu kredi koşulları da mercek altına alındı. Haziran ayının son haftasında konut kredilerinde dikkat çeken faiz düşüşleri yaşandı.
30 Haziran 2025 itibarıyla 3 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi kullanan vatandaşların karşılaşacağı geri ödeme tabloları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Haftalar önce %2,95 seviyesinde olan en düşük faiz oranı bu hafta %2,89’a kadar düştü. Bu oranı sunan banka Akbank oldu.
Akbank’ın sunduğu %2,89 faiz oranına göre vatandaşlar ayda 89.636 TL taksit öderken, toplam geri ödeme 10 milyon 785 bin 635 TL olarak gerçekleşiyor.
FAİZ ORANLARI VE BANKA BAZINDA AYLIK TAKSİTLER
İş Bankası: %3,10 faiz oranı ile aylık taksit 95.448 TL, toplam ödeme 11 milyon 481 bin 261 TL
VakıfBank: %3,09 faiz oranı ile aylık taksit 95.169 TL, toplam ödeme 11 milyon 454 bin 772 TL
Garanti BBVA: %3,12 faiz oranı ile aylık taksit 96.005 TL, toplam ödeme 11 milyon 562 bin 71 TL
Ziraat Bankası: %3,19 faiz oranı ile aylık taksit 97.962 TL, toplam ödeme 11 milyon 783 bin 33 TL
TEB: %3,15 faiz oranı ile aylık taksit 96.843 TL, toplam ödeme 11 milyon 647 bin 630 TL
Halkbank: %3,23 faiz oranı ile aylık taksit 99.084 TL, toplam ödeme 11 milyon 917 bin 664 TL
Kuveyt Türk: %3,18 kâr payı oranı ile aylık ödeme 97.682 TL, toplam ödeme 11 milyon 755 bin 437 TL
Türkiye Finans: %3,49 oranla aylık taksit 106.435 TL, toplam ödeme 12 milyon 800 bin 439 TL
Şekerbank: %3,58 faizle aylık taksit 109.000 TL, toplam ödeme 13 milyon 114 bin 663 TL
ING: %3,65 faiz oranı ile aylık ödeme 113.586 TL, toplam ödeme 13 milyon 662 bin 108 TL
DenizBank: %3,81 faizle aylık taksit 115.601 TL, toplam ödeme 13 milyon 900 bin 812 TL
HSBC EN YÜKSEK FAİZİ UYGULUYOR
Konut kredilerinde en yüksek faiz oranı HSBC’de bulunuyor. %5,99 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 179.867 TL’ye, toplam geri ödeme ise 21 milyon 610 bin 538 TL’ye ulaşıyor.
FAİZ DÜŞÜŞÜ KONUT PİYASASINI HAREKETLENDİREBİLİR
Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler piyasada iyimser hava oluştururken, kredi faizlerinde yaşanan bu düşüşlerin konut satışlarına da yansıması bekleniyor. Özellikle yaz dönemine girilirken ev sahibi olmak isteyenler, en uygun faiz oranlarını sunan bankaları yakından takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi