SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
En düşük emekli maaşı için Temmuz ayında yeni düzenleme geliyor. Hükümet, 14.469 TL olan taban aylığın 17 bin TL’ye yaklaşması için harekete geçti. Zam oranı, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisiyle netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir süreç başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Hükümet ise özellikle en düşük emekli maaşı alanlara yönelik yeni bir düzenleme için hazırlıklara başladı.
KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME
Ocak 2025’ten bu yana 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa, kök maaşı bu rakamın altında olan emekliler yılın ikinci yarısında da aynı tutarı almaya devam edecek. Bu nedenle AKP, geçmiş dönemlerde olduğu gibi kök maaşı düşük olan emekliler için ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DİKKAT
Kulislerde konuşulan tahminlere göre, en düşük emekli maaşının 14.469 TL’den, 16.850 ila 17.100 TL bandına yükseltilmesi bekleniyor. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon emeklinin faydalanması öngörülürken, 6 aylık zammın bütçeye maliyetinin ise 60 milyar TL’ye yaklaşacağı belirtiliyor.
ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ORANI BELİRLENECEK
Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15,09 oranında enflasyon gerçekleşti. Haziran enflasyonunun yüzde 1 olması halinde, toplam 6 aylık enflasyon yüzde 16,24’e ulaşacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı yaklaşık 2.350 TL artışla 16.819 TL’ye yükselebilir.
Eğer Haziran enflasyonu yüzde 2 seviyesinde gelirse, 6 aylık fark yüzde 17,39 olacak ve maaşlar 16.985 TL’ye kadar çıkabilecek. Ancak kök maaşı bu seviyenin altında kalan emekliler için yasal düzenleme yapılması zorunlu. Aksi halde bu emekliler artıştan faydalanamayacak.
YASA TEKLİFİ TEMMUZ'DA MECLİS'E GELECEK
AKP’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı ve içerisinde maaş düzenlemesinin de yer alacağı 10 ila 12 maddelik torba yasa teklifinin, Temmuz ayının ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyonu ve ardından gelecek yasal düzenlemelerde. Milyonlarca emekli, bu zamla birlikte geçim yükünün bir nebze hafiflemesini bekliyor.