SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Ocak 2025’ten bu yana 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa, kök maaşı bu rakamın altında olan emekliler yılın ikinci yarısında da aynı tutarı almaya devam edecek. Bu nedenle AKP, geçmiş dönemlerde olduğu gibi kök maaşı düşük olan emekliler için ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyor.