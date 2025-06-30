Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ülkenin ihracatçılarıyla beraber Türkiye'yi bir güven markası haline getirdiklerini söyleyerek onlara teşekkür etti. Kalkınma hamlelerinin gıptayla izlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, enflasyonda düşüşün devam ettiğini ifade ederek yıl sonu enflasyon hedeflerini de açıkladı.

'KALKINMAMIZ GIPTAYLA İZLENİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta önemli bir yok katettiklerini söyleyerek "Kalkınma hamlemiz gıptayla izleniyor, Türk ihracatçısı denince artık dünyada bir güven markası anlaşılıyor. Bu büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Tüm ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Bizler bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi de ihracatçılarımızdır" ifadelerini kullandı.

'SAKİN SULARA GEÇİŞ ZAMAN ALACAK'

Şu anda dünyada tarihi kırılma yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının neden olduğu krizin tahribatı henüz tam anlamıyla tamir edilemezken, gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlikleri daha da derinleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak" dedi.

'TL'YE GÜVEN ARTIYOR'

Cumhurbaşkanı, 2024 yılının Türkiye açısından önemli başarıların kazanıldığı bir yıl olarak hatırlanacağını dile getirerek "Ekonomimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gerçekleştirdik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Türk Lirasına güven artıyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Mayıs ayındaki enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi