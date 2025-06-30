Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki düşüşün bir yıldır kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Mayıs ayındaki enflasyonun son 3,5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ülkenin ihracatçılarıyla beraber Türkiye'yi bir güven markası haline getirdiklerini söyleyerek onlara teşekkür etti. Kalkınma hamlelerinin gıptayla izlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, enflasyonda düşüşün devam ettiğini ifade ederek yıl sonu enflasyon hedeflerini de açıkladı.

'KALKINMAMIZ GIPTAYLA İZLENİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta önemli bir yok katettiklerini söyleyerek "Kalkınma hamlemiz gıptayla izleniyor, Türk ihracatçısı denince artık dünyada bir güven markası anlaşılıyor. Bu büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Tüm ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Bizler bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi de ihracatçılarımızdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı - Resim : 1

'SAKİN SULARA GEÇİŞ ZAMAN ALACAK'

Şu anda dünyada tarihi kırılma yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının neden olduğu krizin tahribatı henüz tam anlamıyla tamir edilemezken, gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlikleri daha da derinleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak" dedi.

'TL'YE GÜVEN ARTIYOR'

Cumhurbaşkanı, 2024 yılının Türkiye açısından önemli başarıların kazanıldığı bir yıl olarak hatırlanacağını dile getirerek "Ekonomimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gerçekleştirdik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Türk Lirasına güven artıyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Mayıs ayındaki enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularKabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çiftçinin Borcu Yok' Diyerek Açıkladı: Yeni Tarım Kredileri Belli OlduCumhurbaşkanı Erdoğan 'Çiftçinin Borcu Yok' Diyerek Açıkladı: Yeni Tarım Kredileri Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Enflasyon
Son Güncelleme:
Okul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya Dayandı 3 Milyar Liraya Dayandı!
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
Türkiye'nin 71 Yıllık Lezzeti Taç Pekmez Konkordato İlan Etti Türkiye'nin 71 Yıllık Lezzeti Taç Pekmez Konkordato İlan Etti
Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
Mahfi Eğilmez'den Çarpıcı Faiz ve Kur Analizi: 'Döngü Değişmedi' Dedi, Tek Tek Açıkladı Mahfi Eğilmez'den Çarpıcı Faiz ve Kur Analizi: 'Döngü Değişmedi' Dedi, Tek Tek Açıkladı