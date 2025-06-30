Okul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya Dayandı

MEB'in ilk, orta ve liselerde ücretsiz dağıttığı kitaplar için ihale yapıldı. Dört matbaanın 52 milyon 844 bin 214 kitap basacağı bu süreçte, geçen yıl forma başına 2,17 TL ödenirken bu yıl ücretin 6,60 TL'ye çıktığı fark edildi. MEB’in 2 milyar 800 milyon TL civarında fazla ödeme yapacağı öğrenildi.

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Okul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya Dayandı
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Ekonomik kriz giderek katlanırken birçok kalemde de maliyetler artıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilk, orta ve liselerde ücretsiz dağıtılacak 61 ders kitabı için yapılan ihaledeki rakam kafaları karıştırdı. 5 Haziran’da yapılan ihaleleri, yayınevleri ile telif anlaşmaları olan Tuna Ortak Girişimi, Özgün Ortak Girişimi, Cem Ortak Girişimi ve Ada Matbaası kazandı.

2 LİRADAN OLACAKKEN 6,60 LİRA

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; söz konusu 4 matbaa toplam 720 milyon 783 bin 240 formadan (16 sayfa) oluşan 52 milyon 844 bin 214 kitap basacak. Her forma için MEB tarafından matbaalara 6,30 TL ile 6,60 TL arasında değişen miktarda ücret ödenecek. Fakat kar dahil bir formayı 2 TL’ye mal etmenin mümkün olduğu biliniyor. Bu, MEB’in 2 milyar 800 milyon TL civarında fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Okul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya Dayandı - Resim : 1

12. sınıfa kadar ders kitaplarının büyük bölümü, müfredata göre yayıncılar tarafından yazılan, telif haklarını satın alan matbaalar tarafından basıyor. Bu kitaplar için MEB ihaleye çıkıyor. İçeriğini MEB’in hazırladığı ders kitapları için ise ya ihaleye çıkılıyor ya da bizzat MEB’in matbaasında basılıyor.

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MEB Nereye Gidiyor?MEB Nereye Gidiyor?Güncel

Kaynak: Nefes Gazetesi

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