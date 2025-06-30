Türkiye'nin 71 Yıllık Lezzeti Taç Pekmez Konkordato İlan Etti

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MURAT BEYAZ

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tarafından alınan karara göre, sadece Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi değil, aynı zamanda PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi için de geçici mühlet süreci başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Geçici mühlet süreci kapsamında, her iki firmanın taşınmazları ve tescilli tüm mülkleriyle ilgili üçüncü kişilere devir, temlik veya herhangi bir hak tesisinin önüne geçilmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alındı. Mahkemenin izni dışında hiçbir şekilde rehin, kefalet veya satış işlemi yapılamayacak. Aksi halde bu işlemler geçersiz sayılacak.

ÇEKLERE DE KORUMA ŞERHİ KONULACAK

Şirketlerin konkordato başvurusu öncesinde keşide ettiği çeklerin, mühlet süresi içinde “karşılıksız” olarak işaretlenmesi tedbiren yasaklandı. İbraz edilen çeklere “konkordato tedbiri” şerhi düşülmesine karar verildi. Bu süreç, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği aracılığıyla duyurulacak.

ATANAN KOMİSER MALİ YAPIYI İNCELEYECEK

Mahkeme, firmaların mali durumunu ve konkordato sürecinin başarı şansını değerlendirmek üzere Mali Müşavir Arif Barış’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, işletmenin sürdürülebilirliğini gözlemleyecek ve ilerleyen süreçte verilecek olası kesin mühlet kararı için değerlendirme yapacak.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme, konkordato ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı üzerinden ilan edilmesine karar verdi. Bu ilanın ardından alacaklıların, 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühletine itiraz edebilecekleri bildirildi.

Konkordato süreci kapsamında şirketlerin tüm mali ve hukuki faaliyetleri mahkemenin gözetiminde sürdürülecek. Davanın görülmesine ise 24 Eylül 2025 tarihinde devam edilecek.