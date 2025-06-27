İş Gıda'da Kriz Derinleşiyor! Konkordato İlan Eden Kuruyemiş Devi Peyman Kuruyemiş Hakkında Mahkeme Kararını Verdi

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MURAT BEYAZ

Şubat ayında konkordato başvurusu yapan Peyman Kuruyemiş’in daha önce geçici mühlet kararıyla faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmişti. Ancak ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin sağlanamaması üzerine mahkeme, konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine hükmetti. Kesin mühlet süresince şirketin mali yapısı denetim altında olacak.

İŞ GIDA’NIN MALİ SORUNLARI PEYMAN’I DA ETKİLEDİ

Peyman Kuruyemiş, KFC ve Pizza Hut gibi global markaların Türkiye temsilciliğini de üstlenen İş Gıda’nın çatısı altında faaliyet gösteriyor. Yum! Brands tarafından ocak ayında franchise sözleşmelerinin iptal edilmesi, İş Gıda ve bağlı şirketleri için finansal zorlukları beraberinde getirmişti. Bu gelişmeler sonrası İş Gıda ve iştiraki Peyman Kuruyemiş hakkında konkordato başvurusu yapılmıştı.

ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULACAK

Mahkeme, 1 yıllık kesin mühlet süresince mal varlıklarının korunması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla daha önce görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

Ayrıca, komiser heyeti gözetiminde borçlunun mali durumunun takibi yapılacak, 3 ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek. Sürecin devamında, konkordatonun başarısını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde mahkeme sürece müdahale edebilecek.

Mahkeme ayrıca konkordato komiser heyetinin önerisi doğrultusunda 5 kişilik bir alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verdi.

PEYMAN’IN GELECEĞİ KOMİSER DENETİMİNDE BELİRLENECEK

Peyman Kuruyemiş'in mali durumunun netleşeceği bu kritik süreçte, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Ancak kesin mühlet döneminin sonunda konkordatonun başarıya ulaşamaması halinde şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecek.