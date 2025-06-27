İş Gıda'da Kriz Derinleşiyor! Konkordato İlan Eden Kuruyemiş Devi Peyman Kuruyemiş Hakkında Mahkeme Kararını Verdi

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş üreticilerinden biri olan Peyman Kuruyemiş’in konkordato sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını toparlaması amacıyla 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İş Gıda'da Kriz Derinleşiyor! Konkordato İlan Eden Kuruyemiş Devi Peyman Kuruyemiş Hakkında Mahkeme Kararını Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MURAT BEYAZ

Şubat ayında konkordato başvurusu yapan Peyman Kuruyemiş’in daha önce geçici mühlet kararıyla faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmişti. Ancak ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin sağlanamaması üzerine mahkeme, konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine hükmetti. Kesin mühlet süresince şirketin mali yapısı denetim altında olacak.

İŞ GIDA’NIN MALİ SORUNLARI PEYMAN’I DA ETKİLEDİ

Peyman Kuruyemiş, KFC ve Pizza Hut gibi global markaların Türkiye temsilciliğini de üstlenen İş Gıda’nın çatısı altında faaliyet gösteriyor. Yum! Brands tarafından ocak ayında franchise sözleşmelerinin iptal edilmesi, İş Gıda ve bağlı şirketleri için finansal zorlukları beraberinde getirmişti. Bu gelişmeler sonrası İş Gıda ve iştiraki Peyman Kuruyemiş hakkında konkordato başvurusu yapılmıştı.

İş Gıda'da Kriz Derinleşiyor! Konkordato İlan Eden Kuruyemiş Devi Peyman Kuruyemiş Hakkında Mahkeme Kararını Verdi - Resim : 1

ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULACAK

Mahkeme, 1 yıllık kesin mühlet süresince mal varlıklarının korunması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla daha önce görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

Ayrıca, komiser heyeti gözetiminde borçlunun mali durumunun takibi yapılacak, 3 ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek. Sürecin devamında, konkordatonun başarısını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde mahkeme sürece müdahale edebilecek.

İş Gıda'da Kriz Derinleşiyor! Konkordato İlan Eden Kuruyemiş Devi Peyman Kuruyemiş Hakkında Mahkeme Kararını Verdi - Resim : 2

Mahkeme ayrıca konkordato komiser heyetinin önerisi doğrultusunda 5 kişilik bir alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verdi.

PEYMAN’IN GELECEĞİ KOMİSER DENETİMİNDE BELİRLENECEK

Peyman Kuruyemiş'in mali durumunun netleşeceği bu kritik süreçte, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Ancak kesin mühlet döneminin sonunda konkordatonun başarıya ulaşamaması halinde şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

Türk Kuruyemiş Devi Adım Adım Batıyor! Peyman için Flaş Yeni KararTürk Kuruyemiş Devi Adım Adım Batıyor! Peyman için Flaş Yeni KararEkonomi

38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş KararEkonomi

Etiketler
Konkordato İflas
Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
Ekonomiye Güven Haziran'da Yükseldi Ekonomiye Güvende Haziran Oranı Belli Oldu
Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli... Motorine Zam Geliyor
Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Saksı ve Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor
En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları... En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı! 143 Bin TL Ceza Kesilecek
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak
Kazancı Holding'de Kardeş Kavgası! Aksa Enerji'de Büyük Skandal Kazancı Holding'de Kardeş Kavgası! Aksa Enerji'de Büyük Skandal