Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli...

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Petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında ani değişimlere neden olmaya devam ediyor. Dün motorin ve benzinde uygulanan indirimin ardından, bu kez motorine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL

Kaynak: Gerçek Gündem