Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli...
Motorin fiyatına yeniden zam geliyor. 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde litre fiyatında 1,14 TL artış bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.
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Petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında ani değişimlere neden olmaya devam ediyor. Dün motorin ve benzinde uygulanan indirimin ardından, bu kez motorine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Kaynak: Gerçek Gündem
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