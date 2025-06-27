Ekonomiye Güven Haziran'da Yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayında tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini aldı.

Öte yandan reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi